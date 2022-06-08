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Есть судьба, и изменить мы ничего не можем. Что делать, если астролог предсказал необратимые события?

08 июня 2022 13:49
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Бизнес на нервах. Нередко наряду с профессиональными психологами свои услуги предлагают и псевдоврачеватели душ, которые выманивают немалые деньги за непрофессиональные консультации. О том, почему иногда такая помощь оборачивается финансовым крахом и как отличить настоящего специалиста от мошенника, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Астрология вообще решает проблему либо, может быть, только указывает приблизительный путь ее решения, какие-то варианты?

Есть судьба, и изменить мы ничего не можем. Что делать, если астролог предсказал необратимые события?-1

Ольга Бочкова, астролог:
Наверное, второй вариант, то есть указывает. Но по астрологии можно точно увидеть какую-то, скажем так, необратимость события.

Юлия Самусенко:
А если событие необратимо, то что это даст? Я понимаю, что ничего не могу изменить. Что мне с этим делать?

Ольга Бочкова:
Хотя бы подстелить соломочку себе либо максимально воспользоваться этими возможностями. Не сидеть на диване: «Как хорошо, пришло время Юпитера, надо отдыхать. Действительно все случается само по себе, я расслабляюсь». А как раз таки в этот момент, может быть, куда-то запустить свои идеи, проекты. Потому что Юпитер – это самая большая планета в Солнечной системе, она дает человеку много возможностей. Когда он [Юпитер – прим. ред.] транзитно возвращается раз в 12 лет на свою точку, мы ощущаем просто привал какой-то.

Юлия Самусенко:
Ольга, вы согласны, что события необратимы? Есть какая-то определенная судьба и изменить мы ничего не можем?

Есть судьба, и изменить мы ничего не можем. Что делать, если астролог предсказал необратимые события?-4

Ольга Романовская, парапсихолог:
Мы можем изменить в каких-то определенных рамках.

Юлия Самусенко:
Но в целом глобально повлиять мы ни на что не можем?

Ольга Романовская:
Нет, нужно менять образ жизни и образ мыслей. Когда мы хотим что-то глобально поменять, надо менять мысли.

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# Гороскоп # общество # Юлия Самусенко # Ольга Бочкова # Ольга Романовская # Фотофакт

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