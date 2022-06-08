От помощи озеленителям до работы на стройке. Молодёжь трудоустроилась в студотряды города Минска
Новости Беларуси. В июне столичные студенческие отряды объединили более 2 000 юношей и девушек. Представлены экологические, строительные, сервисные, педагогические профили. Спрос на рабочие места только растет. Кроме трудовых будней в графике активные мероприятия, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Мария Царикевич, корреспондент:
Не только заработать свои карманные деньги, но и получить профессиональные навыки. Так, столичная молодежь трудоустроились на летний период. Каждый выбрал направление по интересам. От помощи озеленителям до работы на стройке. Попробовали себя и в роли контролеров транспорта.
Отряды начали формировать еще в начале весны. Для этого ребята отправили заявки в первичные организации БРСМ. Так Арина Соснович и попала в студотряд. Всегда хотела узнать специфику работы контролера, долгое время присматривалась и осмелилась. Студентка планирует провести свое лето продуктивно, получая новый опыт и зарабатывая свои деньги.
Арина Соснович, боец сервисного отряда «Фортуна» им. Героя Советского Союза С. И. Кадетова:
У нас есть две смены – первая, вторая. Сейчас я работаю на первой смене, которая начинается в пять утра. Мы прибываем в полпятого в наш автопарк. Мы должны пройти медосмотр, также получить наряд-задание, по которому мы ездим, и маршрут.
Подробности в видеоматериале.