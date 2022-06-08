От помощи озеленителям до работы на стройке. Молодёжь трудоустроилась в студотряды города Минска

Новости Беларуси. В июне столичные студенческие отряды объединили более 2 000 юношей и девушек. Представлены экологические, строительные, сервисные, педагогические профили. Спрос на рабочие места только растет. Кроме трудовых будней в графике активные мероприятия, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мария Царикевич, корреспондент:

Не только заработать свои карманные деньги, но и получить профессиональные навыки. Так, столичная молодежь трудоустроились на летний период. Каждый выбрал направление по интересам. От помощи озеленителям до работы на стройке. Попробовали себя и в роли контролеров транспорта.

Отряды начали формировать еще в начале весны. Для этого ребята отправили заявки в первичные организации БРСМ. Так Арина Соснович и попала в студотряд. Всегда хотела узнать специфику работы контролера, долгое время присматривалась и осмелилась. Студентка планирует провести свое лето продуктивно, получая новый опыт и зарабатывая свои деньги.