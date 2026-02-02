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Эмпатия, внимательность и забота – о профессиональных качествах поговорили с социальным работником

02 февраля 2026 18:29
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Этот год в нашей стране проходит под знаком белорусской женщины, объявленный Президентом Александром Лукашенко во время новогоднего обращения. После чего в соцсетях бурно отреагировали на это событие. Появились целые флешмобы благодарности и положительных реакций от женщин, подчеркивающих признание их роли в обществе и выражающих поддержку такого решения. О том, почему в нашей стране для женщин действительно нет закрытых сфер и невозможных задач, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

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Екатерина Забенько, ведущая:
В нашем социальном государстве легко ли быть вам социальным работником? Есть, в принципе, профессии, которые как будто бы мужские и как будто бы женские, но у нас это все немножечко смешалось. Ваша профессия все-таки больше мужская или женская?

Эмпатия, внимательность и забота – о профессиональных качествах поговорили с социальным работником-2

Наталья Шветковская, победитель конкурса профессионального мастерства «Минский мастер-2025» в номинации «Социальный работник»:
Больше, конечно, женская. Потому что мы более сочувственные, более добрее, более наблюдательнее и более располагаем к себе пожилых людей.

Екатерина Забенько:
Такие качества, наверное, как эмпатия обязательно должны быть.

Наталья Шветковская:
Эмпатия, сопереживание, внимательность, забота – такие качества должны быть у социального работника.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Социальная помощь

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