Эмпатия, внимательность и забота – о профессиональных качествах поговорили с социальным работником

Этот год в нашей стране проходит под знаком белорусской женщины, объявленный Президентом Александром Лукашенко во время новогоднего обращения. После чего в соцсетях бурно отреагировали на это событие. Появились целые флешмобы благодарности и положительных реакций от женщин, подчеркивающих признание их роли в обществе и выражающих поддержку такого решения. О том, почему в нашей стране для женщин действительно нет закрытых сфер и невозможных задач, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Повышение ее роли в обществе – какие задачи поставлены на Год белорусской женщины, узнали в Мингорисполкоме

Екатерина Забенько, ведущая:

В нашем социальном государстве легко ли быть вам социальным работником? Есть, в принципе, профессии, которые как будто бы мужские и как будто бы женские, но у нас это все немножечко смешалось. Ваша профессия все-таки больше мужская или женская?