Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа с 2027 года. То есть нынешняя зима их ничему не научила?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

А они затарились заранее! Думая, что оно так всегда и будет. Однако и норвежский газ, и газ Персидского залива – это топливо будет только дорожать. Не говоря уже об американском сжиженном газе.

Причем американский, девчонки, может даже сначала и подешеветь, чтобы захватить долю рынка побольше. Но мы же с вами теперь знаем Дональда Трампа: как только он почувствует, что можно, он поднимет цены. Введет пошлины. Увеличит тарифы. И все для того, чтобы сделать Америку снова великой. А свою семью – еще богаче.

Для общеевропейцев вся эта история должна была бы стать показательной. Ведь оказалось, что послевоенное богатство Европы, эти затаренные с краями витрины, этот блеск куртизанок – это все базой своей имело дешевые, постоянные, предсказуемые поставки российских нефти и газа.

И теперь им бы кусать локти в поисках того, кто втравил их в саморазрушительные санкции. Как и британцам впору бы поискать, кто спровоцировал их на самоубийственный брексит, при котором миграция все растет, экономика все падает, а совсем не наоборот, как им обещали.

Для Европы это было бы горьким, но очень полезным ответом. Однако некому там искать ответы, вот же что плохо. А раз некому, то и незачем, закат так закат.