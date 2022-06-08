С начала 2022-го в Брестской области утонули 25 человек. Что говорят в ОСВОД об увеличении статистики?

Новости Беларуси. В Беларуси установилась теплая летняя погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местами столбик термометров достигает отметки в +30 °C. Неудивительно, что с каждым днем все больше белорусов предпочитают отдых у воды. Поэтому местам, разрешенным для купания, внимание особое. Только в Брестской области их около 100. Но даже там может поджидать опасность. В Пружанах спасли первого в этом сезоне тонущего подростка. Кристина Протосовицкая о гранях беспечности и безопасности.

Опасность воды многолика и каждый раз проявляется по-своему: разные глубина, течение, водные воронки. Каждый год в Беларуси детально исследуется дно водоемов, где предстоит новый купальный сезон.

Олег Легкошкур, матрос-спасатель Пружанской районной организации ОСВОД:

В апреле приезжали водолазы, обследовали дно. Каждый год так делается на всех водоемах.

В Брестской области для купания определили порядка 100 мест. Появились и новые – там, где активно отдыхали люди в прошлые сезоны. При этом количество мест, запрещенных для купания, увеличилось в три раза. В регионе оборудовали четыре новых спасательных поста: в Пинске, Ивацевичах, Малоритском и Пружанском районах. С начала 2022 года в области утонули 25 человек, и это серьезное увеличение даже по сравнению с таким же периодом 2021-го.