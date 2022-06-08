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С начала 2022-го в Брестской области утонули 25 человек. Что говорят в ОСВОД об увеличении статистики?

08 июня 2022 19:52
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Новости Беларуси. В Беларуси установилась теплая летняя погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местами столбик термометров достигает отметки в +30 °C. Неудивительно, что с каждым днем все больше белорусов предпочитают отдых у воды. Поэтому местам, разрешенным для купания, внимание особое. Только в Брестской области их около 100. Но даже там может поджидать опасность. В Пружанах спасли первого в этом сезоне тонущего подростка.  

Кристина Протосовицкая о гранях беспечности и безопасности.   

С начала 2022-го в Брестской области утонули 25 человек. Что говорят в ОСВОД об увеличении статистики?-1

Опасность воды многолика и каждый раз проявляется по-своему: разные глубина, течение, водные воронки. Каждый год в Беларуси детально исследуется дно водоемов, где предстоит новый купальный сезон.  

С начала 2022-го в Брестской области утонули 25 человек. Что говорят в ОСВОД об увеличении статистики?-4

Олег Легкошкур, матрос-спасатель Пружанской районной организации ОСВОД:  
В апреле приезжали водолазы, обследовали дно. Каждый год так делается на всех водоемах.  

С начала 2022-го в Брестской области утонули 25 человек. Что говорят в ОСВОД об увеличении статистики?-7

В Брестской области для купания определили порядка 100 мест. Появились и новые – там, где активно отдыхали люди в прошлые сезоны. При этом количество мест, запрещенных для купания, увеличилось в три раза. В регионе оборудовали четыре новых спасательных поста: в Пинске, Ивацевичах, Малоритском и Пружанском районах. С начала 2022 года в области утонули 25 человек, и это серьезное увеличение даже по сравнению с таким же периодом 2021-го.  

С начала 2022-го в Брестской области утонули 25 человек. Что говорят в ОСВОД об увеличении статистики?-10

Виталий Кулинич, председатель Брестской областной организации ОСВОД:  
При купании утонувших нет. В основном утонувшие при падении в воду в состоянии алкогольного опьянения. Отрадно, что спасены уже 12 человек. На станциях и постах у нас работают 100 матросов-спасателей. Из них 84 – это сезонные матросы-спасатели.  

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# Водоемы Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Олег Легкошкур # Виталий Кулинич # Фотофакт

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