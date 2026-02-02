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Какую роль играет женщина в современном обществе? Поговорили с финалисткой реалити-шоу «Есть девчонка одна»

02 февраля 2026 18:31
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Этот год в нашей стране проходит под знаком белорусской женщины, объявленный Президентом Александром Лукашенко во время новогоднего обращения. После чего в соцсетях бурно отреагировали на это событие. Появились целые флешмобы благодарности и положительных реакций от женщин, подчеркивающих признание их роли в обществе и выражающих поддержку такого решения. О том, почему в нашей стране для женщин действительно нет закрытых сфер и невозможных задач, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

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Екатерина Забенько, ведущая:
Ваше участие в реалити-шоу вдохновило многих. У вас довольно интересная история. Вы работаете официантом, но при этом у вас своя определенная миссия, которую вы несете в люди. Как вы считаете, какую роль играют белорусские женщины в современном обществе, в экономике в том числе? Потому что вы косвенно, но тем не менее с этим связаны.

Какую роль играет женщина в современном обществе? Поговорили с финалисткой реалити-шоу «Есть девчонка одна»-2

Людмила Марковская, финалистка третьего сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна», официант:
Я считаю, что огромную роль. Ежедневную, часто незамеченную роль играют женщины. Ведь женщины создают атмосферу. Они держат дом, при этом такие двигатели в своей работе. Они не забывают про то, что надо воспитывать детей. Я считаю, что женщина у нас является неким фундаментом, от которого уже начинается дальше стройка. Без женщины все бы сломалось.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Женщины Беларуси

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