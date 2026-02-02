Повышение её роли в обществе – какие задачи поставлены на Год белорусской женщины, узнали в Мингорисполкоме

Этот год в нашей стране проходит под знаком белорусской женщины, объявленный Президентом Александром Лукашенко во время новогоднего обращения. После чего в соцсетях бурно отреагировали на это событие. Появились целые флешмобы благодарности и положительных реакций от женщин, подчеркивающих признание их роли в обществе и выражающих поддержку такого решения. О том, почему в нашей стране для женщин действительно нет закрытых сфер и невозможных задач, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Эмпатия, внимательность и забота – о профессиональных качествах поговорили с социальным работником

Екатерина Забенько, ведущая:

Какие основные задачи и мероприятия вы видите в рамках этой кампании Года белорусской женщины?