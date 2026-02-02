Повышение её роли в обществе – какие задачи поставлены на Год белорусской женщины, узнали в Мингорисполкоме

Этот год в нашей стране проходит под знаком белорусской женщины, объявленный Президентом Александром Лукашенко во время новогоднего обращения. После чего в соцсетях бурно отреагировали на это событие. Появились целые флешмобы благодарности и положительных реакций от женщин, подчеркивающих признание их роли в обществе и выражающих поддержку такого решения. О том, почему в нашей стране для женщин действительно нет закрытых сфер и невозможных задач, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Эмпатия, внимательность и забота – о профессиональных качествах поговорили с социальным работником
Екатерина Забенько, ведущая:
Какие основные задачи и мероприятия вы видите в рамках этой кампании Года белорусской женщины?
Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома, председатель Минской городской организации БСЖ:
2026 год Президентом был объявлен Годом белорусской женщины для формирования образа женщины-труженицы, повышения ее роли в обществе, государстве, сохранения традиционных ценностей, популяризации материнства, семьи. Наверное, это ключевые задачи, которые поставлены на этот год. Конечно, это поддержка многодетных семей. Конечно, мы будем рассказывать молодому поколению, что такое крепкая белорусская семья. Как важно быть мамой, как важно быть папой. Многие другие задачи в этом году будем решать. В принципе, у нас, наверное, Год белорусской женщины – это не только 2026 год. Все эти задачи мы выполняли в предыдущие года. Просто в этом году мы еще активнее будем работать в этом направлении.
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