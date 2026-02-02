Прямой эфир

Сколько перепелиных яиц производит птицефабрика и в чём их польза? Инна Толкачёва – в «Рецепте настоящего белоруса»

02 февраля 2026 18:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В новом выпуске проекта «Рецепт настоящего белоруса» – Инна Толкачева, директор Солигорской птицефабрики.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Здравствуйте, Инна Владимировна. 

Инна Толкачева, директор Солигорской птицефабрики:
Здравствуйте, Александр Александрович. 

Сколько перепелиных яиц производит птицефабрика и в чём их польза? Инна Толкачёва – в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко:
Несмотря на мороз, вы к нам приехали, я этому очень рад. Что мы сегодня будем с вами готовить? 

Инна Толкачева:
Я предлагаю приготовить фаршированных перепелов и запечь их в печи.

Александр Осенко:
Что первое было? Яйцо или перепелка?

Инна Толкачева:
Согласно замыслу творца, все начинается с яйца. Про яйцо я знаю все.

Александр Осенко:
Итак, у нас сегодня классный лайфхак. Мы остужаем куриные яйца в сугробе.

Сколько перепелиных яиц производит птицефабрика и в чём их польза? Инна Толкачёва – в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Инна Толкачева:
Поляк спросил: сколько мяса в вашем рулете? Больше чем 90. Он говорит: так вы никогда богатыми не будете.

Александр Осенко:
Вот в этой перепелке 99,9 – это перепелка.

Инна Толкачева:
Мы в день производим почти 750 тысяч яиц.

Александр Осенко:
То есть вы постоянно находитесь в процессе модернизации.

Сколько перепелиных яиц производит птицефабрика и в чём их польза? Инна Толкачёва – в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Инна Толкачева:
Есть уже роботы, которые могут заменить птичницу.

Александр Осенко:
Ваше увлечение, оно очень редкое у нас в Беларуси.

Инна Толкачева:
Я всегда восхищалась, как можно в этой маленькой плошке вырастить дерево, которому 200 лет.

Александр Осенко:
Перепела в печи. Причем это белорусские перепела.

Смотрите новый выпуск 8 февраля в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Интервью

Другие новости рубрики

Все новости
Какую роль играет женщина в современном обществе? Поговорили с финалисткой реалити-шоу «Есть девчонка одна»
02 февраля 2026 18:31

Какую роль играет женщина в современном обществе? Поговорили с финалисткой реалити-шоу «Есть девчонка одна»

Эмпатия, внимательность и забота – о профессиональных качествах поговорили с социальным работником
02 февраля 2026 18:29

Эмпатия, внимательность и забота – о профессиональных качествах поговорили с социальным работником

Повышение её роли в обществе – какие задачи поставлены на Год белорусской женщины, узнали в Мингорисполкоме
02 февраля 2026 18:25

Повышение её роли в обществе – какие задачи поставлены на Год белорусской женщины, узнали в Мингорисполкоме