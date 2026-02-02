Сколько перепелиных яиц производит птицефабрика и в чём их польза? Инна Толкачёва – в «Рецепте настоящего белоруса»
В новом выпуске проекта «Рецепт настоящего белоруса» – Инна Толкачева, директор Солигорской птицефабрики.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, Инна Владимировна.
Инна Толкачева, директор Солигорской птицефабрики:
Здравствуйте, Александр Александрович.
Александр Осенко:
Несмотря на мороз, вы к нам приехали, я этому очень рад. Что мы сегодня будем с вами готовить?
Инна Толкачева:
Я предлагаю приготовить фаршированных перепелов и запечь их в печи.
Александр Осенко:
Что первое было? Яйцо или перепелка?
Инна Толкачева:
Согласно замыслу творца, все начинается с яйца. Про яйцо я знаю все.
Александр Осенко:
Итак, у нас сегодня классный лайфхак. Мы остужаем куриные яйца в сугробе.
Инна Толкачева:
Поляк спросил: сколько мяса в вашем рулете? Больше чем 90. Он говорит: так вы никогда богатыми не будете.
Александр Осенко:
Вот в этой перепелке 99,9 – это перепелка.
Инна Толкачева:
Мы в день производим почти 750 тысяч яиц.
Александр Осенко:
То есть вы постоянно находитесь в процессе модернизации.
Инна Толкачева:
Есть уже роботы, которые могут заменить птичницу.
Александр Осенко:
Ваше увлечение, оно очень редкое у нас в Беларуси.
Инна Толкачева:
Я всегда восхищалась, как можно в этой маленькой плошке вырастить дерево, которому 200 лет.
Александр Осенко:
Перепела в печи. Причем это белорусские перепела.
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