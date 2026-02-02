Сколько перепелиных яиц производит птицефабрика и в чём их польза? Инна Толкачёва – в «Рецепте настоящего белоруса»

Александр Осенко:

Несмотря на мороз, вы к нам приехали, я этому очень рад. Что мы сегодня будем с вами готовить?

Инна Толкачева:

Я предлагаю приготовить фаршированных перепелов и запечь их в печи.

Александр Осенко:

Что первое было? Яйцо или перепелка?

Инна Толкачева:

Согласно замыслу творца, все начинается с яйца. Про яйцо я знаю все.

Александр Осенко:

Итак, у нас сегодня классный лайфхак. Мы остужаем куриные яйца в сугробе.