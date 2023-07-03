«Потому что это обо всех». Для чего создают патриотические хиты, рассказала заслуженная артистка Беларуси

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Чем суверенитет помогает государству? Насколько сильна страна в геополитике? Эксперты разных сфер собрались в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудили главный вопрос в День Независимости Беларуси.

Алена Сырова, СТВ:

Виктория, я думаю, что после нашей программы вы отправитесь к стеле, где пройдет традиционный масштабный концерт. Кирилл Казаков, СТВ:

В 9 вечера всех зову, после этого будут салюты и акция «Споем гимн вместе». Алена Сырова:

Конечно. Вы на протяжении очень многих лет на этой сцене выступаете. И, что уж скрывать, что коллег по цеху ваших некоторых недосчитываетесь рядом и за кулисами. Мы не будем копаться в событиях тех предыдущих лет, но мне кажется, что наша эстрада действительно поменялась. И сейчас проходит такой период если не становления, то поиска себя. Ошибаюсь или нет? Просто, мне кажется, что какое-то продолжительное время до этого мы пытались кому-то подражать. Может быть, смотреть, а как там у россиян более успешных или украинцев. А потом где-то на западный манер. А сейчас получается, в свете определенных событий мы вроде как остались сами на своей земле, сами со своими талантами. Сами со своими ресурсами. И ищем себя.

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Ну, по-первых, я хочу сказать, что я с огромным удовольствием все эти годы и, дай бог, еще много-много лет буду выходить на этой сцене возле стелы. Исполнять и патриотические песни, и какие-то, скажем, песни, которые просто поднимают дух, просто делают настроение в зале. Ну а по поводу вашего вопроса, на самом деле, знаете, что я заметила и чему я несказанно рада? Что когда проредились наши ряды артистов, наконец-то стали появляться молодые. Молодые, которые долгие годы не могли пробиться. Потому что, на самом деле, это тяжело. Даже на нашей белорусской сцене это достаточно тяжело. Алена Сырова:

Народную любовь завоевать тяжело, да. Виктория Алешко:

Но, помимо народной любви, чтобы ее заполучить, надо себя показать. Но, к сожалению, из-за того, что был, знаете, какой-то закостенелый такой состав артистов, молодежь не могла… Кирилл Казаков:

Мы по телевидению видели: одни и те же, а потом вдруг резко раз – и поменялись. Виктория Алешко:

Да. И молодежь просто не могла себя даже показать. А теперь я просто наслаждаюсь, потому что у нас молодежь очень талантливая, и они очень хотят, понимаете. Алена Сырова:

У нас появилось очень много патриотических песен, я всегда говорила, что есть у нас такое смешение, что 3 июля и 9 Мая кто-то где-то как-то путает. Всегда на площадках играют песни военных лет, оно-то понятно, они связаны. Но в День Независимости Беларуси действительно хочется слушать и петь про нашу прекрасную независимую страну. И вот сейчас у нас таких песен в разы больше. Но, как вам кажется, достаточно ли их уже, может, уже пора остановиться и генерировать другие хиты? Или такого никогда не бывает много?