«Потому что это обо всех». Для чего создают патриотические хиты, рассказала заслуженная артистка Беларуси
Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Чем суверенитет помогает государству? Насколько сильна страна в геополитике? Эксперты разных сфер собрались в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудили главный вопрос в День Независимости Беларуси.
Алена Сырова, СТВ:
Виктория, я думаю, что после нашей программы вы отправитесь к стеле, где пройдет традиционный масштабный концерт.
Кирилл Казаков, СТВ:
В 9 вечера всех зову, после этого будут салюты и акция «Споем гимн вместе».
Алена Сырова:
Конечно. Вы на протяжении очень многих лет на этой сцене выступаете. И, что уж скрывать, что коллег по цеху ваших некоторых недосчитываетесь рядом и за кулисами. Мы не будем копаться в событиях тех предыдущих лет, но мне кажется, что наша эстрада действительно поменялась. И сейчас проходит такой период если не становления, то поиска себя. Ошибаюсь или нет? Просто, мне кажется, что какое-то продолжительное время до этого мы пытались кому-то подражать. Может быть, смотреть, а как там у россиян более успешных или украинцев. А потом где-то на западный манер. А сейчас получается, в свете определенных событий мы вроде как остались сами на своей земле, сами со своими талантами. Сами со своими ресурсами. И ищем себя.
Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Ну, по-первых, я хочу сказать, что я с огромным удовольствием все эти годы и, дай бог, еще много-много лет буду выходить на этой сцене возле стелы. Исполнять и патриотические песни, и какие-то, скажем, песни, которые просто поднимают дух, просто делают настроение в зале. Ну а по поводу вашего вопроса, на самом деле, знаете, что я заметила и чему я несказанно рада? Что когда проредились наши ряды артистов, наконец-то стали появляться молодые. Молодые, которые долгие годы не могли пробиться. Потому что, на самом деле, это тяжело. Даже на нашей белорусской сцене это достаточно тяжело.
Алена Сырова:
Народную любовь завоевать тяжело, да.
Виктория Алешко:
Но, помимо народной любви, чтобы ее заполучить, надо себя показать. Но, к сожалению, из-за того, что был, знаете, какой-то закостенелый такой состав артистов, молодежь не могла…
Кирилл Казаков:
Мы по телевидению видели: одни и те же, а потом вдруг резко раз – и поменялись.
Виктория Алешко:
Да. И молодежь просто не могла себя даже показать. А теперь я просто наслаждаюсь, потому что у нас молодежь очень талантливая, и они очень хотят, понимаете.
Алена Сырова:
У нас появилось очень много патриотических песен, я всегда говорила, что есть у нас такое смешение, что 3 июля и 9 Мая кто-то где-то как-то путает. Всегда на площадках играют песни военных лет, оно-то понятно, они связаны. Но в День Независимости Беларуси действительно хочется слушать и петь про нашу прекрасную независимую страну. И вот сейчас у нас таких песен в разы больше. Но, как вам кажется, достаточно ли их уже, может, уже пора остановиться и генерировать другие хиты? Или такого никогда не бывает много?
Кирилл Казаков:
Мне кажется, что у нас сейчас определенное время гимнов. Вот «Любимую не отдают» – гимн, и ваша песня «Помните». Потому что уже есть традиция, когда вы выходите и начинаете ее петь, зал встает. Мы понимаем, что мы поем некие песни, потому что то ли время на разломе приводит нас к этому, то ли еще что-то. Вот о чем Алена и спрашивает.
Виктория Алешко:
Возможно, да. Как ни странно, но нам нужно было это время, мне так кажется. Потому что мы поняли ценность свою, ценность многих вещей. Мы действительно поняли, что такое патриотизм, потому что на самом деле до 2020 года была брешь. И молодежь в большей степени своей, подростки, где-то институт, вот такого возраста, мне кажется, очень многие не понимали, и поэтому происходило, что происходило. И вот сейчас, когда мы поняли эти самые главные ценности: независимость, суверенитет, мирное небо над головой – это хоть и банальные вещи, но это главное. И мы поняли, что это главное. И вот песни, что касаемо песни «Помните» в моем репертуаре, «За Беларусь», которую просто все со мной поют и обожают, я их определенно на 9 Мая и на День Независимости пою? Нет. Я их пою постоянно.
Кирилл Казаков:
Я слышал на День спасателя. Это тоже было для меня немного непонятно, хотя понятно, что это обо всех.
Виктория Алешко:
А потому что это обо всех. Это необязательно о военных наших воспоминаниях, нет. Это касательно всех людей, которые проявили героизм на своем месте и ушли неоправданно рано, к примеру.
Алена Сырова:
Точно так же как и медики, которые в COVID-19, в пандемию просто себя действительно проявили героями.
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