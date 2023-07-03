Марзалюк о Дне Независимости 3 июля: «Калі б гэта вайна закончылася інакш, нас бы не існавала ні ментальна, ні фізічна»

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Чем суверенитет помогает государству? Насколько сильна страна в геополитике? Эксперты разных сфер собрались в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудили главный вопрос в День Независимости Беларуси.

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы о понятии «независимость» в середине 1990-х думали немножко иначе. Парад суверенитетов – практически все наши соседи независимы от России. Мы независимы, потому что развалился Советский Союз. Кто-то восстановил независимость от Российской империи в начале XX века, как, например, некоторые Прибалтийские страны, часть стран Закавказья. У нас независимость оказалась на тот момент немного непонятной, потому что какая мода на суверенитет: новые флаги антисоветские, новые ментальные предпочтения антисоветские. И в этот момент Беларусь проводит референдум, мы заявляем о том, что наш День Независимости – это 3 июля, потому что именно в этот день страна, по сути, оказалась независима от людей, которые ее пытались поработить. За последние 30 лет, мне кажется, шаг за шагом нам приходилось доказывать, переступать это знаменитое «мы бы пиво баварское пили, если бы проиграли» либо «если бы захватили власть фашисты, мы бы получили свою независимость». Последние слова Позняка – это полный бред.

Кирилл Казаков:

И наконец август 2020 года где-то доделал свою историю, потому что мы понимаем, что независимость – это действительно основа выживаемости. Если мы, во-первых, смогли отстоять свою страну… Отстоять не в плане территорий, как обычно в войне: давайте захватим территорию, разбежались, потому что война – это продолжение политики, и дальше грабим ресурсы вместе. Нет. Наша война была на уничтожение, и мы остались живы, и мы остались независимы. Наверняка это самое главное. Может быть, я что-то переврал в этой истории? Но мне кажется, даже если говорить о каких-то исторических легендах, история о том, что была такая страна в мире, которая осталась жить после этой войны, – это про нас.