Запашный показывал приёмы дрессировки. Что интересного было на выставке «Белагро» в 2023-м?

О том, что сделано в Беларуси, а главное – сделано с любовью, поговорили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь с Ксенией Мелешко, начальником главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Юрий Царев, ведущий:

«Белагро» – это уже бренд, своего рода парад достижений белорусского сельского хозяйства. Какие страны были представлены на выставке в этом году?

Ксения Мелешко, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Действительно «Белагро» – это наш тренд, бренд. На выставке в этом году было представлено 450 компаний из 10 стран. «Белагро» – это единственная выставка в Республике Беларусь, которая показывает достижения развития агропромышленного комплекса нашей страны. Это сельскохозяйственное машиностроение, пищевая промышленность, животноводство и другие направления. Было представлено более 240 единиц сельскохозяйственной техники, 130 предприятий пищевой продукции продемонстрировали свои новинки, и это, конечно, удивило наших потребителей и иностранные делегации. Безусловно, «Белагро» – это не только презентация наших достижений. В этом году мы продлили выставку, она включала и выходные дни. Все это мы сделали для наших жителей, для нашего населения, чтобы у них было больше возможностей посмотреть на достижения агропромышленного комплекса, а также провести выходные с удовольствием. Была разработана интересная спортивно-развлекательная программа. Был спортивный забег с участием наших олимпийцев, катание на лошадях. Во всех мероприятиях принимали участие представители Министерства сельского хозяйства. Я сама тоже участвовала во всех спортивных мероприятиях. Выставка в этом году была действительно интересной.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Чем лично вас удивили гости форума? Ксения Мелешко:

В этом году нашу выставку посетил один из братьев Запашных – Аскольд Запашный. Он провел мастер-классы по кормлению животных, по дрессировке. Было очень интересно, всем понравилось. Ольга Бурлакова:

Кого он дрессировал вместо тигров? Ксения Мелешко:

Стоит сказать, что в этом году большой популярностью выставка пользовалась у семей с детьми. Было очень много родителей с детьми, особенно в выходной день. Это очень здорово, мы как организаторы рады, что смогли доставить удовольствие нашим посетителям. Ольга Бурлакова:

Пополнился портфель контрактов? Ксения Мелешко:

Конечно. У нас в этом году было много делегаций. 36 регионов из Российской Федерации посетило нашу выставку. Со всеми мы провели переговоры, была заинтересованность в поставке не только продовольственных товаров, но и семенного материала, и кормов для животных, ветеринарных препаратов. Договоренностей много, заключены контракты. Кроме России, нашу выставку посетили делегации из африканских стран, а также Монголии, Сирии и других.

Юрий Царев:

Как известно, хлеб на столе – мир на Земле. Кстати, хлеба хватает не только нам. Как обстоит дело с внешними рынками? Удается найти новых партнеров? Ксения Мелешко:

Экспорт продовольствия – это основной источник поступления валютной выручки в нашу страну. Более 20 % приходится на экспорт продовольственных товаров из всего экспорта товаров Республики Беларусь. Конечно, мы развиваем экспортные поставки ежегодно. Это не только мясо-молочная группа товаров. Это и напитки, и продукты переработки овощей, фруктов, рыбной продукции. Ассортимент продовольствия достаточно широкий. Ежегодно мы увеличиваем количество партнеров, покупателей нашей продукции. Проходит ветеринарная сертификация на право доступа – это один из основных этапов для экспорта нашей продукции. Это кропотливая работа, но она дает результаты, и мы видим, что это действительно отражается на внешнеэкономической деятельности в области продовольствия. Ольга Бурлакова:

А какие страны больше всего любят белорусскую продукцию?