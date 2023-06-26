Какие трудности возникли при организации II Игр стран СНГ? Рассказала Василиса Марзалюк

Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.

Кирилл Казаков, СТВ:

Те же Игры стран СНГ – это важный шаг в карьере любого спортсмена, потому что болельщикам прийти… В Америке болеют за межколледжевые игры баскетбола, и это тоже интересно. Насколько важные для спортсмена подобного рода игры? Мы слушали, что это важный 4-летний период подготовки. Но с точки зрения и физиологии, и маркетинга, и профессиональной карьеры спортсмена?