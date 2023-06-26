Какие трудности возникли при организации II Игр стран СНГ? Рассказала Василиса Марзалюк

Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.
Кирилл Казаков, СТВ:
Те же Игры стран СНГ – это важный шаг в карьере любого спортсмена, потому что болельщикам прийти… В Америке болеют за межколледжевые игры баскетбола, и это тоже интересно. Насколько важные для спортсмена подобного рода игры? Мы слушали, что это важный 4-летний период подготовки. Но с точки зрения и физиологии, и маркетинга, и профессиональной карьеры спортсмена?
Василиса Марзалюк, старший тренер Национальной команды по вольной борьбе, многократный призер европейских и мировых первенств, чемпионка I и II Европейских игр:
Здорово, что этот турнир будет проходить на территории нашей страны. Мы тоже как организаторы имеем колоссальный опыт сейчас в организации соревнований. А для спортсменов… По опыту I Игр стран СНГ мы наших чемпионов знаем, любим, восхищаемся ими. Они всегда на слуху. И сейчас наши спортсмены с еще большей ответственностью готовятся к этим соревнованиям. Конечно, сложно было, учитывая, что мы были и отстранены от каких-то соревнований, и в это время приблизительно проходят Европейские игры, первенства Европы по другим возрастам. Но и страны с удовольствием приняли наше приглашение. Сначала, конечно, не очень легко было добиться какого-то ответа, но с тем учетом, что сейчас наша команда имела возможность выступить на международных стартах (первенство Европы среди кадетов, возраст – до 17 лет), то отклик пошел хороший, даже уже некоторые страны изъявили желание приехать к нам на учебно-тренировочные сборы, готовиться к ЧМ предложили совместно. Поэтому классно еще раз продемонстрировать свое мастерство здесь, так как выхлопа этого спортивного не было, я надеюсь, что у наших спортсменов получится проявить свое высочайшее мастерство.
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