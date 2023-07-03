Почему будущее за беспилотной техникой и какие новинки готовит завод? Пообщались с гендиректором МТЗ

Неспроста программа «Новое утро» на РТР-Беларусь оказалась у стен промышленного гиганта МТЗ. Чем живет предприятие сегодня и какие вести с полей всего мира прилетают в кабинет руководителя? Узнали у генерального директора Минского тракторного завода Виталия Вовка. Ольга Бурлакова, ведущая:

Сразу несколько значимых презентационных мероприятий прошло. Это выставка «Белагро», Форум регионов Беларуси и России в Уфе, а на следующей неделе состоится «Иннопром» в Екатеринбурге. Какие задачи ставите перед собой и успешно ли все выполняется?

Виталий Вовк, генеральный директор Минского тракторного завода:

Вы забыли еще одно событие – это Всероссийский день поля. Будет соревнование пахарей, и они будут проходить на тракторе нашего производства. Юрий Царев, ведущий:

Замечательно! Можно сказать, сельскохозяйственное ралли. Ольга Бурлакова:

А что для вас значат эти мероприятия? Какие задачи? Виталий Вовк:

Задачи – прежде всего показать наши новые продукты, показать, что мы готовы работать в новых условиях. Мы готовы предлагать не только трактор, но и всю технологию не только нашего производства, но и нашей страны. Это очень важно сегодня, чтобы выходить всем вместе на рынки. Юрий Царев:

Белорусские тракторы бороздят поля пяти континентов. Скажите, потребители довольны нашей продукцией?

Виталий Вовк:

В целом да. Цена/качество – на сегодня это оптимальный продукт. Но нет предела совершенству. Мы работаем над новыми изделиями, и скоро вы увидите наш новый модельный ряд. Скоро – это будет к 2030 году. Это не быстро, потому что мы только начинаем эти разработки. Они будут более совершенными, но наша главная задача, чтобы механизаторам, операторам было комфортно. Ну и, естественно, надежность, качество – это важные атрибуты. Ольга Бурлакова:

О единой промышленной политике Союзного государства сейчас говорят все и на всех уровнях. Как Минский тракторный завод и предприятия холдинга включены в интеграцию? Виталий Вовк:

Наш трактор – это союзный трактор, потому что в каждом тракторе примерно 55-60 % труда наших российских партнеров. Если говорить о факторе, что одно место в машиностроении дает до 12 рабочих мест в других отраслях, то одно рабочее место на Тракторном заводе – это семь рабочих мест в Российской Федерации. Очень важный фактор. Мы сегодня связаны партнерскими отношениями с более чем 350 предприятиями Российской Федерации, где заняты более 400 тысяч. И вместе мы работаем над новыми изделиями. Все сегодня говорят об импортозамещении, о технологической безопасности – это важные направления. Где-то мы что-то упустили, поэтому сегодня время собирать камни и идти вместе с наукой вперед. Форум регионов, «Иннопром» направлены именно в этом направлении.

Юрий Царев:

Понятное дело, что сегодня линейка бренда «Беларус» готова удовлетворить любые потребности наших аграриев. Тем не менее вы уже сказали, что конструкторы МТЗ не спят и работают над новыми решениями. Приоткроете завесу тайны? Виталий Вовк:

Это будет пятая генерация. Это будут принципиально новые разработки с использованием новых материалов, новых технологий. Сегодня очень важный атрибут, весь мир работает над беспилотным трактором, применением электроприводов, средств точного земледелия. Самое важное: мы должны облегчить труд фермера, механизатора, второе – его заменить. Вот основные направления, куда будем развиваться. Для этого нужна большая элементная база, инфраструктура. Это не только Тракторный завод, это все направления. Мы уже показывали свой беспилотный трактор, уже научили его пахать, он уже может косить. Будем дальше его адаптировать. Мы очень активно работаем с Казанским федеральным университетом. Там учился Владимир Ильич Ленин, Лев Николаевич Толстой. У нас уже есть техника для малой механизации, в ближайшее время мы будем работать над локализацией всех компонентов. Это большая работа, большой совместный труд. Ольга Бурлакова:

Можно ли сказать, что за беспилотной техникой будущее и надо работать именно в этом направлении?