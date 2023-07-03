Самосвал-беспилотник, экотранспорт, суперконденсаторы. Рассказываем, почему картошка уже далеко не главный символ Беларуси

Общественный транспорт работает как часы. Кстати, гибрид троллейбуса и электробусы – такой электронный футуризм у нас уже реальность. На каждом заводе Беларуси есть топовые машины. Беспилотный трактор, да что там – самосвал. Своего рода спойлер к сюжету Глеба Прокофьева. Ему удалось сесть за штурвал той самой известной многотонной машины с суровым характером.

Способность работать в самых сложных условиях, созидать, творить. За этим жизнь каждого из нас. В самых разных и самых далеких городах планеты, техника, созданная руками белорусских рабочих, доказывает свою силу, мощь и эффективность. Мы обозначили свое присутствие во всех частях земного шара. От Крайнего Севера до Южной Африки.

Промышленность Беларуси – гордость нации. Мы сохранили предприятия в трудные 90-е, после был нелегкий, но важный период модернизации. Сегодня наши производства работают, увеличивая объемы и расширяя линейку продукции. Наш гигант – Белорусский автомобильный завод входит в тройку основных мировых производителей крупной карьерной техники. Здесь создают машины с суровым характером. Чего стоит только рекорд в Книге Гиннесса. Речь идет о самом большом в мире белорусском самосвале.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Вот он, знаменитый 450-тонник от белорусского БелАЗа, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Его высота в трехэтажный дом. Рекордная и грузоподъемность: в теории машина способна перевезти двух голубых китов, а это самые крупные млекопитающие в мире. С высоты такой мощи и внешнеэкономические барьеры кажутся не такими уже и непроходимыми. Наоборот. Подтолкнули к развитию программы по импортозамещению. Линейка машин за последнее время увеличилась в полтора раза. Например, эту модель можно сравнить со знаменитым легковым электромобилем только в десятки раз тяжелее. Работает так же тихо.

Глеб Прокофьев:

Белорусский самосвал развивается. Не стоит на месте, идет в ногу со временем. Машина – гибрид: может работать как на дизеле, так и на аккумуляторных батареях.

А это самосвал-беспилотник. Водитель им управляет на расстоянии при помощи джойстика. Такая техноновинка помогает разрабатывать карьеры в крайне сложных условиях. Уже тестируют многотонник, который сам будет ездить по дорогам. В 90-е такая техническая мощь показалась бы футуризмом. Сегодня промышленная самодостаточность. Этого достигли белорусы за годы собственной независимости и собственным трудом.

Николай Бигель, заместитель главного конструктора ОАО «БелАЗ»:

Начало 90-х, это было нелегкое время для нашей страны, трудно было и «БелАЗу». Нужно было делать что-то неординарное, чтобы выстоять, чтобы производство продолжало работать. За короткие сроки удалось разработать линейку конкурентоспособной техники. Каждая единичка самосвала состоит из очень оригинальных узлов. И за этими узлами стоит кропотливый труд специалистов всего завода.

Белорусские гибридные троллейбусы на наших дорогах уже привычное дело. В целом новая отрасль машиностроения (электротранспорт) стремительно развивается. И это уже тренд. Белорусский электрогрузовик-восьмитонник с запасом хода до 300 километров. Его начинка – система беспилотного управления и цифровых зеркал, а также круиз-контроль.

Иван Ендовицкий, начальник управления внешнеэкономической деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

Это, скажем так, своего рода символ импортозамещения. Уже сейчас мы видим довольно большой интерес к этому грузовику как у нас в Беларуси, так и в России и странах дальнего зарубежья. В настоящий момент мы общаемся с нашими потенциальными заказчиками. Выслушиваем их требования, их пожелания. Стимул к развитию экотранспорта и собственная атомная электростанция. Сейчас на предприятии приступили к этапу опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Еще предстоит серьезная работа. Это и освоение мощности на уровне 50 % в рамках энергетического пуска, от 50 % до 100 % – в рамках опытно-промышленной эксплуатации. Что важно, на всех этих этапах будет проводиться большой спектр испытаний на различных режимах работы реакторной установки, турбогенератора. В том числе с отключением второго энергоблока от сети как на завершающем этапе энергетического пуска, так и на этапе опытно-промышленной эксплуатации.

Вклад в укрепление национальной безопасности страны вносит топливно-энергетический комплекс. С запуском установок комплекса замедленного коксования на новополоцком предприятии глубина переработки нефти увеличилась до 90 %, а выход светлых нефтепродуктов – до 70.

А это уже Гродно. Ввод нового азотного комплекса и реконструкция цехов позволят увеличить объемы производства и сделать его еще конкурентоспособнее.

Развивается промышленная кооперация. Производители пересмотрели детали до болтика. И вот уже в деле почти на 100 % свой харвестер. Современные автобусы, свои комбайны, тракторы, дорожная техника. И всего этого не было бы без научного сопровождения. Сегодня ученые в связке с промышленниками активно работают над улучшением характеристик и созданием новых поколений машин. К тому же, еще со времен Советского Союза оптоэлектроника и лазерная техника, сделанные в Беларуси, не уступали мировым аналогам. И уже на выходе отечественный прозрачный телевизор и новая линейка ноутбуков. За годы независимости белорусскими учеными внедрено немало разработок.

Максим Богданович, генеральный директор научно-производственного объединения «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» НАН Беларуси:

Про нас знают во всем мире: и в ближнем зарубежье, и дальнем. Продукция, которая производится здесь, поставляется на рынки всего мира. Например, при рождении зачастую ребенок болеет желтухой. Многие с этим сталкиваются. Так вот, прибор, который лечит это заболевание, изготовлен в нашем институте. И такие приборы стоят в каждом родильном доме. Например, лазерная техника, которая производится в нашей организации, зачастую здесь научные и технологические применения. Она не пользуется массовым спросом, но ей комплектуются очень многие лаборатории.

Стоят белорусские ученые и на страже обороноспособности нашей страны. Системы ПВО, противотанковые комплексы, боеприпасы и снаряды. И это не полный список того, что сегодня производит отечественный военпром. Анализ современных вооруженных конфликтов показывает, что беспилотные летательные аппараты активно применяются в целях ведения боевых действий. Поэтому уже несколько лет мы создаем не только беспилотники, но и средства противодействия им. Боевой модуль «Кречет» сможет не только найти в воздухе дрон, но и захватить его или уничтожить.

Игорь Тумилович, начальник технического управления 2566-го завода по ремонту радиоэлектронного вооружения:

Есть опция, что командир установки может принять решение и ликвидировать угрозу дрона до его вхождения. То есть применяется дрон-перехватчик. Обнаруживается цель, идентифицируется, направляется в эту точку дрон-перехватчик. По прибытии в заданную точку берется дрон на сопровождение. И уже непосредственно сетью вылавливается.