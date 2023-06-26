«Действительно существенные суммы». Заплатят ли спортсменам за Игры стран СНГ?

Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.
Алена Сырова, СТВ:
Все время, особенно, когда перед Олимпийскими играми проходят какие-то совещания, СМИ анализируют повестку, всегда встает финансовый вопрос. Понятное дело, что это один из рычагов, который должен мотивировать. Может, вы знаете: спортсменов за победу в Играх СНГ будут как-то поощрять?
Михаил Прокопенко, начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма Беларуси, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:
Государство заранее предусмотрело эту опцию. Благодаря главе нашего государства были внесены изменения в Указ № 190, где было заранее предусмотрено вознаграждение за II Игры стран СНГ. Конечно, они несопоставимы по тому объему с тем, что раньше выплачивали за Олимпийские игры, за победу там. Но поверьте, это действительно существенные суммы, никто не забыт: и спортсмены, и тренеры, и иные специалисты. Поэтому все делалось заблаговременно и в плановом режиме. Что касается мотивации. Наверное, огромная мотивация у всей спортивной отрасли нашей. У спортсменов, функционеров и всех людей, кто вовлечен в организацию, подготовку этого крупного мультиспортивного форума, так как мы немножко соскучились. Все-таки в 2019 году у нас были шикарно проведены II Европейские игры. Как вы помните, наши спортсмены не то, что не подкачали, а очень достойно выступили.
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