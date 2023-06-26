«Действительно существенные суммы». Заплатят ли спортсменам за Игры стран СНГ?

Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.

Алена Сырова, СТВ:

Все время, особенно, когда перед Олимпийскими играми проходят какие-то совещания, СМИ анализируют повестку, всегда встает финансовый вопрос. Понятное дело, что это один из рычагов, который должен мотивировать. Может, вы знаете: спортсменов за победу в Играх СНГ будут как-то поощрять?