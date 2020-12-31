Белорус попросил у Деда Мороза чёрный берет. Сотрудники ОМОНа исполнили мечту 4-летнего мальчика

Новости Беларуси. Новый год – время исполнения самых заветных желаний. И не обязательно быть волшебником, чтобы подарить веру в настоящее чудо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И история, о которой расскажем далее, – тому пример.
Новости Беларуси. Новый год – время исполнения самых заветных желаний. И не обязательно быть волшебником, чтобы подарить веру в настоящее чудо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И история, о которой расскажем далее, – тому пример.
Сотрудники витебского ОМОНа исполнили мечту четырехлетнего Дениса Ключенка из Полоцка. Мальчик растет настоящим защитником. В письме Деду Морозу попросил сладости, экскаватор и черный берет, отличительный знак бойцов отряда милиции специального назначения. Волшебник передал просьбу мальчика правоохранителям.
А что было дальше, смотрите в видеоматериале.