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Белорус попросил у Деда Мороза чёрный берет. Сотрудники ОМОНа исполнили мечту 4-летнего мальчика

31 декабря 2020 12:59
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Новости Беларуси. Новый год – время исполнения самых заветных желаний. И не обязательно быть волшебником, чтобы подарить веру в настоящее чудо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И история, о которой расскажем далее, – тому пример.

Белорус попросил у Деда Мороза чёрный берет. Сотрудники ОМОНа исполнили мечту 4-летнего мальчика-1

Сотрудники витебского ОМОНа исполнили мечту четырехлетнего Дениса Ключенка из Полоцка. Мальчик растет настоящим защитником. В письме Деду Морозу попросил сладости, экскаватор и черный берет, отличительный знак бойцов отряда милиции специального назначения. Волшебник передал просьбу мальчика правоохранителям.

А что было дальше, смотрите в видеоматериале.

# Новый год # общество # Денис Ключенок # Фотофакт

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