Белорус попросил у Деда Мороза чёрный берет. Сотрудники ОМОНа исполнили мечту 4-летнего мальчика

Новости Беларуси. Новый год – время исполнения самых заветных желаний. И не обязательно быть волшебником, чтобы подарить веру в настоящее чудо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И история, о которой расскажем далее, – тому пример.