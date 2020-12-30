Представитель Красного Креста об акции «Ёлка желаний»: наша задача в этом году – осчастливить 10 тысяч детей

Новости Беларуси. Подарить праздник тем, кто в нем особенно нуждается. Белорусский Красный Крест подводит итоги акции «Елка желаний», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весь декабрь волонтеры принимали письма от ребят, которые по разным причинам оказались в сложной жизненной ситуации. Это дети-инвалиды, из неполных или малообеспеченых семей или вовсе оставшиеся без родителей. Но, как и все, они ждут чуда на Рождество и исполнения новогодних желаний.

Всего Красный Крест получил 10 тысяч писем. И вот теперь время их исполнения. Подарки отправляют адресно – конкретному ребенку. Это гаджеты, школьные принадлежности, книги. Их детям мог купить каждый желающий. Свой вклад в проект внесли и компании-партнеры.