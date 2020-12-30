Представитель Красного Креста об акции «Ёлка желаний»: наша задача в этом году – осчастливить 10 тысяч детей

Новости Беларуси. Подарить праздник тем, кто в нем особенно нуждается. Белорусский Красный Крест подводит итоги акции «Елка желаний», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Подарить праздник тем, кто в нем особенно нуждается. Белорусский Красный Крест подводит итоги акции «Елка желаний», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Весь декабрь волонтеры принимали письма от ребят, которые по разным причинам оказались в сложной жизненной ситуации. Это дети-инвалиды, из неполных или малообеспеченых семей или вовсе оставшиеся без родителей. Но, как и все, они ждут чуда на Рождество и исполнения новогодних желаний.
Всего Красный Крест получил 10 тысяч писем. И вот теперь время их исполнения. Подарки отправляют адресно – конкретному ребенку. Это гаджеты, школьные принадлежности, книги. Их детям мог купить каждый желающий. Свой вклад в проект внесли и компании-партнеры.
Виталий Дембовский, официальный представитель Белорусского Красного Креста:
Уникальность этой кампании в том, что нам писали письма дети со всей республики, и это конкретные дети с конкретными желаниями из семей, где по тем или иным причинам дети не могут позволить себе такие радости в праздник. Желания зачастую совершенно обычные: кому-то нужна новая пара обуви, кто-то просит мягкую игрушку. Но тем не менее мы установили елки как в торговых центрах, так присоединились и наши партнеры, установив елки в офисах компаний. Также обычные люди могли присоединиться к этой акции в онлайн-формате, где можно было выбрать самые конкретные по бюджету для себя желания и исполнить мечту конкретного ребенка. Наша задача в этом году – осчастливить 10 тысяч детей, и пока у нас все получается.
Отметим, подарки также получат и те, кто, возможно, не написал письмо, но так же нуждаются во внимании.
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