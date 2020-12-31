Для ребят, которые вынуждены провести Новый год в клинике. В Могилёвской областной детской больнице устроили утренник

Новости Беларуси. Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, в Беларуси все же есть место для праздника и добрых дел, конечно, с соблюдением разумных мер предосторожности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране продолжается благотворительная акция «Наши дети». Чиновники, известные белорусы, волонтеры дарят теплоту и внимание малышам, которые в этом особенно нуждаются.

Так, в онкогематологическое отделение Могилевской областной детской клиники приехали депутаты Палаты представителей Национального собрания. Гости привезли вкусные и полезные подарки: электроприборы и одежду, канцелярские принадлежности, а также игрушки и сладости. Вместе с Могилевским центром внешкольной работы «Юность» для ребят, вынужденных провести новогодний уикенд в больничной обстановке, организовали по-домашнему уютный новогодний утренник.

Ольга Петрашова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я считаю, что очень здорово, что по всей стране проходит такая замечательная акция, как «Наши дети». Она дает каждому из нас возможность быть неравнодушным, дать частичку своей души, своего сердца, своего тепла. Наверное, я считаю, самый главный потенциал нашей страны – это наши замечательные дети.