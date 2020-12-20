Как изменились за год белорусские покупатели и торговля в лёгкой промышленности? Рассказывает Татьяна Лугина

Новости Беларуси. Как изменил сложный 2020 год психологию покупателя? Правда ли, что теперь будущее за онлайн-торговлей? А еще о детях с особенной судьбой, которые в эти дни ожидают от нас подарков. С главой концерна «Беллегпром» Татьяной Лугиной поговорили в программе «Неделя» на СТВ. Этот год показал абсолютное лидерство и перспективу безукоризненную онлайн-продаж Игорь Позняк, СТВ:

Пандемия коронавируса изменила практически все сферы жизни, перекроила мировые отрасли, оставив кого-то за бортом. Вам как удается держаться на плаву? Судя по тому, что вы пришли не с пустыми руками – удается.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Да, действительно, год непростой. Он, наверное, заставил еще раз задуматься многих руководителей, сменить, может быть, тактику, стратегию, пересмотреть бизнес-планы. Игорь Позняк:

Выйти из зоны комфорта. Татьяна Лугина:

Абсолютно выйти из зоны комфорта. Если вчера казалось, все буквально под ногами – понятно, куда идем, что выпускаем, кому продаем, то этот год показал абсолютное лидерство и перспективу безукоризненную онлайн-продаж. Конечно, мы увидели падение, причем до процентов 20, розничного товарооборота, реализацию через розничные магазины. Конечно, в выигрыше у нас остались те бренды и те торговые марки, которые имели свою разветвленную фирменную сеть.

Мы посмотрели на внешних рынках сегодня: в каких-то, например, ассортиментных группах – если смотрим анализ за 5 лет, то видим абсолютную перспективу, реализацию 100%-ных тканей изо льна. Сегодня мы видим, что мировой тренд ушел на смесовые ткани. В этом году и в ближайшие годы мы отмечаем для себя, что будут смесовые лен с вискозой, лен с полиэфиром, лен, возможно, с хлопком. Сегодня даже европейский рынок начал откликаться на ткани Минского камвольного комбината. Такие вроде бы странные для нас смески – шерсть с хлопком. Если ранее мы предлагали шерсть с полиэфиром, то сегодня это шерсть с вискозой, шерсть с хлопком. Стали понимать, что такое натуральные волокна, натуральное сырье, которое мы вкладываем в одежду, в текстиль. Игорь Позняк:

Наш традиционный белорусский бренд. Татьяна Лугина:

То, на что мы делали ставку, стало возвращаться. Это подтверждают обсуждения и разговор с нашими европейскими партнерами. Они отмечают возвращение лояльности покупателя именно к натуральным продуктам по всей линейке, в том числе по одежде и текстилю.

Планируется в первом квартале открытие интернет-площадки vopratka.by – это будет мультибрендовая электронная площадка Игорь Позняк:

Нет худа без добра. Та самая онлайн-торговля, о которой вы заговорили, может быть, покупатели и не захотят возвращаться в обычные магазины? Как сейчас вы видите будущее ваше? Татьяна Лугина:

Я думаю, что часть покупателей останется в том режиме работы, как мы привыкли в этом году. Самое удивительное, что если раньше возраст 40 и выше как-то с трудом заходил в интернет-магазины выбирать себе платье, блузки или какой-то другой ассортимент, то в этом году все стали активными пользователями интернет-площадок. Плюс наши же производители отмечают рост заявок и совершенных покупок через свои интернет-магазины.

Из наших предприятий сегодня в привязке к своему сайту у 16 предприятий уже есть свои интернет-площадки, около 8 работают над открытием. Плюс у нас планируется в первом квартале открытие интернет-площадки vopratka.by – это будет мультибрендовая электронная площадка, где будут размещаться все производители легкой промышленности и концерна, и не только. Мы понимаем ответственность, осознаем, что в будущем все равно преимущество будет отдано такому каналу сбыта. Сегодня очень модно у наших производителей выпускать одежду под единым каким-то объединенным цветовым блоком или печатью – такие family look. Вроде как для всей семьи под одним каким-то решением дизайнерским выполняется гардероб. Когда для настроения вся семья одевается в один цветовой блок или в одной теме – это сегодня модно, особенно у молодых семей. Мы отслеживаем в Instagram и во многих сетях современных, когда молодые семьи, два-три ребенка, и они весело надевают джемперы с какими-то аппликациями, фотографируются у себя в домашней атмосфере, и это всем поднимает настроение.

Как выглядит новогодний стол, оформленный белорусским текстилем Игорь Позняк:

Сейчас перемещаемся практически за новогодний стол. Татьяна Алексеевна, все это тоже белорусское? Ваше? Татьяна Лугина:

Да, конечно. Мы с вами находимся в преддверии праздника за чудесным столом, оформленным в белорусский текстиль. Здесь я вижу продукцию нашего Барановичского хлопчатобумажного комбината, Оршанского льнокомбината. Причем, видите, вроде как два текстильных предприятия, но они очень органично дополнили друг друга. Игорь Позняк:

Здесь можно географию вашу изучать. Татьяна Лугина:

Наверное.

Кого предприятия «Беллегпрома» поздравят в рамках акции «Наши дети»? Игорь Позняк:

Татьяна Алексеевна, есть дети с совершенно особенной судьбой, которые в эти предновогодние дни ждут наших подарков и, конечно же, ваших подарков. Что вы приготовили? Татьяна Лугина:

Мы, как и все небезучастные люди, наши организации – такая традиция существует уже много лет – с нашими коллективами, с нашими предприятиями с большим удовольствием примкнули к акции «Наши дети». У нас в рамках ее проведения запланировано посещение Бытенского дома-интерната в Ивацевичском районе. Мы ежегодно посещаем это заведение с подарками, привозим сладости, предметы одежды, где-то в какой-то год, может, и текстильную продукцию – то, что бы радовало наших детишек. Запланировано также посещение 101-й школы, это наша подшефная школа. Мы планируем посетить на крайней неделе перед Новым годом петриковский лицей легкой промышленности закрытого типа. Там 29, скажем, молодых девушек учатся ремеслу, связанному с легкой промышленностью. Эти дети со сложной судьбой, они отбывают наказание, поэтому мы решили и эту категорию наших граждан посетить, чтобы принести им праздничное настроение, чтобы еще раз с ними пообщаться. Может, где-то и наша энергетика им поможет встать на правильный путь или поверить в себя и в будущем быть обычными гражданами, которые приносят пользу и себе, и прежде всего обществу.