Постоянное давление Запада. Какие настроения сейчас у белорусской молодёжи? Рассказал Александр Лукьянов

Григорий Азаренок, СТВ:

Пытались нас наклонить, как говорит Президент, пытались сделать так, чтобы мы предали свою страну, пытались экономически разорить страну, поставить на колени, ввели санкции. Но благодаря в том числе союзу с Россией, благодаря самоотверженному труду наших людей и молодежи, мы можем сказать: досвидос, и хрен у вас что вышло, господа на Западе. Какие настроения в связи с этим у молодежи?

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Считай, это просто исходные условия, в которых всю жизнь развивалась наша страна. Постоянные давления, постоянная попытка западных элит. Тут важно подчеркивать: это именно политические элиты. Простые граждане голосуют рублем, когда к нам приезжают литовцы, латыши и поляки на территорию страны. Мы сейчас объезжали регионы: в Лидчине были и Березовском районе. Очень много туда приезжают со смежных областей простых граждан, которые восхищаются Беларусью. Но политические элиты это не устраивало. И всякие попытки нанести вред, что касается санкционной повестки, находили упорный ответ в рабочих и молодежных коллективах. Сейчас практически завершена уборочная, и мы гордимся более полутысячами молодежных экипажей, последние из которых – намолотили и привезли более 6000 тонн. Это огромная работа, вклад в укрепление нашей продовольственной безопасности. Такими активистами гордится не только БРСМ, гордится вся страна, родные и близкие. Это ребята-труженики.

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