«Это вопрос сохранения нашей идентичности и суверенитета». Вспоминаем высказывания Президента о единстве
Можно по-разному относиться к советскому времени как историческому периоду, но истинный патриот никогда не станет отрицать главного достижения – возможности на самоопределение. Не Крэсы ўсходнія, а своя земля. Наша независимость и суверенитет в историческом времени лишь миг, а потому главное достижение нам еще не раз предстоит отстаивать. Об этом рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас есть исконные мировоззренческие основы, которые делают белорусов нацией. Их нельзя потерять. А значит, творчество наших великих классиков, стихи и песни народа, в которых отображены важные вехи исторического пути белорусов, должны находить отражение в современных проектах, интересных в первую очередь молодежи. Это вопрос сохранения нашей идентичности и суверенитета, что невозможно без понимания своего исторического, если хотите, кармического права быть хозяином на своей земле. Мы, белорусы, жили на ней тысячелетия.
У страны курс, как и на кухне хозяйка, может быть только один. В противном случае зарождается хаос, выгодополучатель в котором далеко не народ. А вот определять курс, спорить о правильности шагов, прилагать усилия, исходя из своих возможностей, вправе каждый. Институты гражданского общества объединяют единомышленников.
В Беларуси насчитывается без малого 2 500 общественных объединений. Самые массовые – профсоюзное движение, Белорусский союз молодежи, Союз женщин. На политической карте появилась новая белорусская партия «Белая Русь», а перерегистрацию прошли еще три политические силы.
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