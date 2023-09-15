«Это вопрос сохранения нашей идентичности и суверенитета». Вспоминаем высказывания Президента о единстве

Можно по-разному относиться к советскому времени как историческому периоду, но истинный патриот никогда не станет отрицать главного достижения – возможности на самоопределение. Не Крэсы ўсходнія, а своя земля. Наша независимость и суверенитет в историческом времени лишь миг, а потому главное достижение нам еще не раз предстоит отстаивать. Об этом рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас есть исконные мировоззренческие основы, которые делают белорусов нацией. Их нельзя потерять. А значит, творчество наших великих классиков, стихи и песни народа, в которых отображены важные вехи исторического пути белорусов, должны находить отражение в современных проектах, интересных в первую очередь молодежи. Это вопрос сохранения нашей идентичности и суверенитета, что невозможно без понимания своего исторического, если хотите, кармического права быть хозяином на своей земле. Мы, белорусы, жили на ней тысячелетия.