Гомель стал первой точкой в маршруте автопоезда «Беларусь. Молодёжь. Созидание»

Новости Беларуси. Республиканский проект «Автопоезд «Беларусь. Молодежь. Созидание» стартовал 15 сентября в Гомеле. Уже в четвертый раз его участники отправляются в большое путешествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году отбор прошли 80 человек – творческие и активные юноши и девушки, представители студенческой и работающей молодежи из Беларуси и России. Участники проекта не только увидят знаковые исторические места и познакомятся с традициями разных регионов, но и посетят социальные учреждения с благотворительной миссией. В интернатах и домах для престарелых они организуют концерты и игровые программы, привезут подарки.

Анна Щеглова, участница проекта «Автопоезд «Беларусь. Молодежь. Созидание» (Беларусь):

Для меня автопоезд – это в первую очередь хорошие новые знакомства. Не только с теми, к кому мы приезжаем и дарим всех себя полностью, не стремясь получить что-то взамен, но это еще знакомства с людьми, которые с нами в автопоезде. И с участниками российской стороны. Многие из нас видят друг друга впервые, но я уверена, что мы сохраним нашу дружбу и близкие, тесные контакты на долгое-долгое время.

Александра Рабданова, участница «Автопоезд «Беларусь. Молодежь. Созидание» (Россия):

Я в Беларуси впервые, я впервые приехала в эту страну. И для меня это очень интересный опыт, очень красивая страна, очень гостеприимные люди.