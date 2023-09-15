Работник сельской школы, молодой учёный. Как совершенно разные люди объединяют белорусскую нацию

Мы говорим о единстве, впрочем, за 30-летнюю историю суверенитета никогда не сомневались в том, что живем в своей стране одной семьей. Не сомневались мы, но, возможно, это сделал за нас кто-то другой. Мы всегда знали, что белорусов объединяют общая история и прошлое. Об этом рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.

В свои 27 он заместитель директора одной из сельских школ Пинского района.

Владимир Рапинчук, заместитель директора Высоковской средней школы имени Днепровской флотилии, член партии «Белая Русь»:

В силу своего молодого возраста активнее что-то делаешь, где-то участвуешь активнее, продвигаешь идеи.

Женский голос молодого ученого Юлии Дордюк. Заведующая кафедрой, кандидат наук, преподаватель и глава первичной организации Белорусского союза женщин. Каждый день встречается со студентами в аудиториях – с разными и порой противоречивыми взглядами и устремлениями. Не свести их многоголосье в унисон, а дать возможность расслышать каждого.

Юлия Дордюк, заведующая кафедрой БрГТУ, председатель первичной организации Белорусского союза женщин:

Белорусские женщины – это большой потенциал, и не зря Президент говорил, что «я женский Президент». На самом деле, мы такой настоящий женский тыл. И Белорусский союз женщин объединил этот женский потенциал, чтобы мы были настоящими патриотами (подробности). За этих три года студенты стали более активны именно гражданственно. У некоторых появился потенциал самим принимать участие. Кто-то из студентов приходит, предлагает какие-то проекты.

Голос человечности – это свыше миллиона волонтеров Белорусского Красного Креста. Их миссия – помогать, а это и есть проактивная позиция. Одна из отличительных черт нации белорусов – гуманность. Не пройти мимо беды, будь то миграционный кризис на границе или помощь беженцам из Украины.

Николай Кузьмицкий, председатель Брестской областной организации Белорусского Красного Креста:

Наше общество – мы, белорусы – показали в ситуации себя человечными. Почему я начал со слова «гуманный»? Мы помогаем как белорусам, так и тем, кто появляется на территории нашей страны. Мы готовы решать любые вопросы. Нас на территории области, страны слышат власти, мы взаимодействуем. Мы четко выполняем задачи, которые определены как основными функциями, принципами организации, так и теми законами, нормативными актами, которые существуют для нашей страны.