Петровский: самое страшное, что они готовились подорвать мирных жителей и мирную жизнь

Григорий Азаренок, СТВ:

Вся Беларусь благодарна Батьке за то, что вы написали, что он уберег страну. Спецназ тренируется, работает, служит для того, чтобы мирная жизнь продолжалась.

Петр Петровский, политолог:

И имеют результаты. Смотри, Григорий, наши специальные службы, наши силовики – все вместе дают поразительные результаты. Сколько было попыток сделать диверсии.

Григорий Азаренок:

На этой неделе КГБ Беларуси поделился информацией сразу о нескольких разведывательно-диверсионных террористических группах, незаконных формированиях, которые пытались работать на территории Беларуси и пускать поезда под откос. Ни одна группа не достигла успеха. Комитет госбезопасности всех взял и всех отработал. И нам потом показали, что страшные вещи готовились – подрывать железную дорогу.

Петр Петровский:

Самое страшное, что они готовились подрывать мирных жителей, мирную жизнь. То есть они воюют с белорусским народом, с белорусским укладом, а шире сказать – с Союзным государством. Потому что у нас диверсии, в России диверсии – это все одни заказчики, одна схема, одни кукловоды. И, конечно же, наша задача стоит, чтобы не допускать. И вот День народного единства, а здесь наше должно быть народное единство.

У меня сегодня была диалоговая площадка, и спрашивали: а мы что, пойдем вместо силовиков и спецслужб предотвращать? В том числе и такими методами: быть бдительными, кто вокруг нас находится. Может, затесались диверсанты, провокаторы, экстремисты, террористы и прочее. Мы это должны делать. Мы должны быть максимально бдительными, потому что это ответственность перед нашими ближними, перед самим собой.

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