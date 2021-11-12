Что происходит с организмом, когда человек заболевает сахарным диабетом? Спросили у эндокринолога

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Первый вопрос у меня к вам, Анна. Вы врач-эндокринолог. Вот как говорит справочник, что причина болезни – это в хроническом нарушении обмена веществ, в основе которого лежит дефицит образования собственного инсулина поджелудочной железой и повышение уровня глюкозы в крови. Вот вопрос: почему организм дает сбой? И вроде бы здоровый человек. Можно на пальцах объяснить сейчас, какие процессы происходят в организме тогда, когда человек заболевает сахарным диабетом?

Анна Михно, врач-эндокринолог:

Сахарный диабет – это хроническое заболевание. И причина его возникновения – это поломка в генах, та, которая есть. Но определенные условия окружающей среды, факторы внешние влияют на наши гены. И тогда начинается развитие сахарного диабета. Диабет может развиваться, когда недостаточно вырабатывается инсулина поджелудочной железой, либо когда инсулина очень много, но клетки организма его не воспринимают. Алена Родовская:

Вы сказали, что это генетика. А были ли такие случаи, когда в роду люди болели – мама, бабушка, а, например, вот человек, зная о том, что уже были случаи, сможет выстроить свою жизнь так, чтобы не заболеть, либо не получится? Рано или поздно организм сломается?

Анна Михно:

Да, есть такие ситуации. Я знаю много взрослых диабетиков, которые живут с диабетом более 50 лет, у кого здоровые дети и здоровые внуки. И никто из дальнейших родственников не болеет. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А вот вы сказали, что нарушение обмена веществ хронический характер имеет. Говорит ли это о том, что заболевание неизлечимо в таком случае, если это хроническое? Алена Родовская:

Все, на всю жизнь, да?