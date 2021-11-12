Что происходит с организмом, когда человек заболевает сахарным диабетом? Спросили у эндокринолога
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Первый вопрос у меня к вам, Анна. Вы врач-эндокринолог. Вот как говорит справочник, что причина болезни – это в хроническом нарушении обмена веществ, в основе которого лежит дефицит образования собственного инсулина поджелудочной железой и повышение уровня глюкозы в крови.
Вот вопрос: почему организм дает сбой? И вроде бы здоровый человек. Можно на пальцах объяснить сейчас, какие процессы происходят в организме тогда, когда человек заболевает сахарным диабетом?
Анна Михно, врач-эндокринолог:
Сахарный диабет – это хроническое заболевание. И причина его возникновения – это поломка в генах, та, которая есть. Но определенные условия окружающей среды, факторы внешние влияют на наши гены. И тогда начинается развитие сахарного диабета.
Диабет может развиваться, когда недостаточно вырабатывается инсулина поджелудочной железой, либо когда инсулина очень много, но клетки организма его не воспринимают.
Алена Родовская:
Вы сказали, что это генетика. А были ли такие случаи, когда в роду люди болели – мама, бабушка, а, например, вот человек, зная о том, что уже были случаи, сможет выстроить свою жизнь так, чтобы не заболеть, либо не получится? Рано или поздно организм сломается?
Анна Михно:
Да, есть такие ситуации. Я знаю много взрослых диабетиков, которые живут с диабетом более 50 лет, у кого здоровые дети и здоровые внуки. И никто из дальнейших родственников не болеет.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А вот вы сказали, что нарушение обмена веществ хронический характер имеет. Говорит ли это о том, что заболевание неизлечимо в таком случае, если это хроническое?
Алена Родовская:
Все, на всю жизнь, да?
Анна Михно:
Диабет – это заболевание на всю жизнь. Когда появился диабет, значит человек учится жить по-новому. В первую очередь идет модификация образа жизни. И диабет нужно принять как заболевание. Если семья, наш пациент не хочет принимать диабет, и диабет с ним не дружит.
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