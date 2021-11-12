В зоне риска. В Минской области пожилым людям, проживающим в интернате, передали маски и антисептик

Новости Беларуси. Совместно с волонтерами парламентарии регулярно оказывают помощь пожилым гражданам. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Юлия Мурина посетила Краснослободской психоневрологический дом-интернат, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Постояльцам учреждения передали средства индивидуальной защиты от общества Красного Креста и предприятий Солигорского района.
Юлия Мурина, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Граждане, которые проживают в интернатных учреждениях, в отделениях круглосуточного пребывания, это самая уязвимая категория населения. В период сложной эпидемиологической обстановки они находятся в зоне риска, так как имеют ряд хронических и возрастных заболеваний. И наша общая задача – это обеспечение комфортных, а самое главное безопасных условий жизни всех проживающих и безопасных условий труда персонала. Ситуация на контроле. Если возникают вопросы, они оперативно решаются всеми заинтересованными.
Несмотря на то, что учреждения социальной защиты финансируются из бюджета и полностью оснащены всем необходимым с учетом месячного запаса, спонсорская помощь всегда актуальна.
Также Юлия Мурина посетила отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в Любани. Сейчас здесь находятся 36 человек. Это люди в возрасте. И, конечно, очень важно их защитить. Поэтому и все подарки с акцентом на профилактику.