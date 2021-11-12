В зоне риска. В Минской области пожилым людям, проживающим в интернате, передали маски и антисептик

Юлия Мурина, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Граждане, которые проживают в интернатных учреждениях, в отделениях круглосуточного пребывания, это самая уязвимая категория населения. В период сложной эпидемиологической обстановки они находятся в зоне риска, так как имеют ряд хронических и возрастных заболеваний. И наша общая задача – это обеспечение комфортных, а самое главное безопасных условий жизни всех проживающих и безопасных условий труда персонала. Ситуация на контроле. Если возникают вопросы, они оперативно решаются всеми заинтересованными.

Несмотря на то, что учреждения социальной защиты финансируются из бюджета и полностью оснащены всем необходимым с учетом месячного запаса, спонсорская помощь всегда актуальна.