Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске продлили до 5 декабря

Новости Беларуси. Сезон сельскохозяйственных ярмарок в столице продлен до 5 декабря. Ранее планировалось завершить их работу 15 ноября. Это связано с благоприятными погодными условиями и большим спросом минчан на плодоовощную продукцию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торговые площадки расположены во всех районах города. Здесь минчане могут приобрести овощи и фрукты по приемлемым ценам. Так, килограмм картофеля – от 80 копеек, морковь обойдется в 1 рубль, свекла стоит 1 рубль 30 копеек, лук по такой же цене, огурцы порядка 3,5 рубля за килограмм. На прилавках различные продовольственные и непродовольственные товары отечественных производителей: кондитерские изделия, мясо, бакалея и многое другое. Выбор обширный.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

С учетом благоприятных погодных условий и с учетом имеющегося спроса населения столицы на плодоовощную продукцию и картофель Мингорисполкомом было принято решение о продлении проведения сельскохозяйственных ярмарок, а также о продлении работы площадок по реализации картофеля и плодоовощной продукции. Адреса площадок, время и место проведения ярмарок можно будет увидеть на сайтах администрации Минска, а также на сайте Мингорисполкома общая информация по Минску.