Улучшилась эпидобстановка. В Минской области сокращают коечный фонд для пациентов с коронавирусом

Новости Беларуси. В Минской области сокращают коечный фонд для пациентов с коронавирусом в связи с улучшением эпидобстановки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только за первую неделю ноября для оказания плановой помощи вернули более 400 коек в медучреждениях Столбцов, Мяделя, Смолевичей, Молодечно, Вилейки, Жодино. В обычном режиме работает и терапевтическое отделение червенской больницы. Возобновили прием пациентов узкие специалисты: офтальмологи, неврологи, лоры, дерматологи. Ежедневно в поликлинике работает несколько терапевтов и хирургов. По графику в населенные пункты выезжает передвижной медицинский пункт.

Екатерина Вергейчик, исполняющий обязанности заведующего поликлиникой Червенской центральной районной больницы:

У нас опять проводятся внеплановые и очередные медицинские осмотры, мы направляем планово и обследуем пациентов на медико-социальную экспертизу, на медико-социальную реабилитацию, проходят у нас водительские комиссии.