После знакомств в интернете у неё было два брака. Ей 62, но она не боится новых отношений и делится опытом

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Елена Савченко:

У меня было два брака конкретно по интернет-знакомствам. Первый брак у меня продлился восемь лет, будучи в 50-летнем возрасте. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы первый раз вышли замуж в 50 лет? Елена Савченко:

Нет, это у меня второй брак. То есть он начинался в 50 лет, закончился в 58. В 58 я так же, по сайту знакомств – вышла в третий раз, но развелись четыре года назад. И что я хочу по возрастной категории. Я не буду скрывать свой возраст, мне 62 года. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Не стесняйтесь говорить свой возраст. Елена Савченко:

Я сейчас в активном поиске, но возрастную категорию своего возраста я сейчас не рассматриваю. Почему я не рассматриваю мужчин своего возраста, за 60, объясню. Потому что я очень активный, позитивный человек. Русскоговорящие мужчины пространства СНГ, к сожалению, не активны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Какими пользуетесь ресурсами для знакомства? Вы рассматриваете СНГ, заграницу. Елена Савченко:

Нет, агентства у меня не было, только интернет-знакомства. Наталья Надольская:

То есть вы на интернет-сайтах знакомств регистрируетесь? Алена Родовская:

Иностранцы откуда были? Елена Савченко:

Сочи и Беларусь. Я не на иностранном сайте – на российском сайте я была зарегистрирована. Екатерина Забенько:

Вы не потеряли надежду? Все-таки два брака, хотя восемь и четыре года – долго продержались достаточно.

Елена Савченко:

Я уже не ставлю самоцель выйти замуж. Алена Родовская:

А как они уговорили вас выйти замуж? Нельзя было просто так жить вместе, путешествовать? Елена Савченко:

А вы знаете, настаивали мужчины. Я не хотела ставить штамп в паспорте, но мужчины настояли, видимо, хотели как-то удержать. Алена Родовская:

Второй брак – что вы получили хорошего? Елена Савченко:

Это было Сочи. Второй брак у меня был Сочи. Мы вместе катались на велосипеде, вместе плавали, загорали.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

И сколько лет ему было? Елена Савченко:

Он был мой ровесник. Надежда Цыркун:

Вот это очень хорошо, когда одна группа. Либо пусть он помоложе. Елена Савченко:

Когда вы встречаетесь, все замечательно. Как только выходите замуж, возраст уже садится на диван. То есть когда возраст мужчины сел на диван – все, это мне уже неинтересно. Наталья Надольская:

Вы бы приняли участие в быстрых свиданиях? Вам такая форма знакомств интересна?

Елена Савченко:

В быстрых свиданиях я не принимала участие.

Евгений Иванов, участник быстрых свиданий:

А зря, надо попробовать. Как минимум хорошо проведете время. Елена Савченко:

Я сейчас зарегистрирована на интернет-сайтах именно иностранных государств, так скажем, но что хочу сказать: то общение, которое «Hello, how are you?», меня уже совершенно не впечатляет. Они изначально стандартные фразы кидают, и потом уже, когда углубляешься в процесс общения – I am speak English, то есть на английском языке, и уже когда переходят – вышлите мне свой обнаженный бок, ручку, ножку, и начинают отправлять вот это все, что у них имеется. Я говорю: знаешь, sorry, I am sixty two years, и я очень много видела то, что вы мне отправляете. Екатерина Забенько:

Елена, если выйдет в следующий раз замуж, если уедет или останется здесь, то она наверняка закроет для себя все предыдущие возможности отношений и знакомства. Или нет? Алена Родовская:

Или вы оставите анкету на сайте?