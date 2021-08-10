Как за 23 года изменились брачные агентства и кто пользуется их услугами в эпоху интернета?
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Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Брачные агентства сегодня – это не архаизм? На чем вы держитесь, кто ваши клиенты? Есть так все просто: и быстрые свидания, и интернет, и социальные сети, сайты знакомств. За счет чего вы выживаете?
Галина Пинчук, совладелец брачного агентства:
Нам давно предрекали, что вот еще немного, еще интернет… Мы работаем уже 23 года, и каждые пять лет говорят: как же вы еще держитесь? Но чем дальше, тем больше нужна наша помощь.
Наталья Надольская:
Мне кажется, у вас проверенная информация.
Галина Пинчук:
Да, конечно, мы проверяем информацию. Мы практически исключаем – 99,9 % – мошенников и опасных людей. Потому что если у человека плохие намерения, он не будет светить свой паспорт, свои данные среди профессионалов, которые могут его как-то раскусить. Поэтому это защищает от всех нежелательных сообщений в директ с частями тела. Агентство – это хороший, проверенный способ.
Почему мы держимся? Дело в том, что когда в интернете было людей мало, было намного легче познакомиться. Например, в 2001-2003 годах, когда в интернете были единицы, можно было знакомиться практически с каждым.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
А сейчас «наводнение» фейков практически. То есть ты знакомишься с человеком, а что скрывается за его аватаркой – это большой-большой секрет.
Галина Пинчук:
Поэтому еще тяжелее стало в интернете познакомиться, потому что количество, грубо говоря, анкет, профилей на сайте знакомств просто превышает все разумные рамки. Появляется ощущение, что выбор бесконечный, но в результате оказывается ноль. И тогда человек обращается к профессионалам.
Наталья Надольская:
Кто сегодня приходит, какая возрастная категория? Как за 23 года изменилась категория тех, кто обращается в брачное агентство?
Галина Пинчук:
Я бы сказала, что она никак не изменилась. Мы работаем от 18 и до бесконечности. Основной возраст, как и был, от 30 до 45, то есть это те, кто реально может найти себе мужа с нашей помощью.
Наталья Надольская:
Раньше считалось, что через брачные агентства, в основном, старались познакомиться с иностранцами. Эта тенденция сохранилась сейчас?
Галина Пинчук:
Да, потому что брачные агентства, которые знакомят белорусских мужчин и белорусских женщин, к сожалению, они не успешные. У нас намного больше интересных незамужних дам, чем мужчин. Чтобы быть успешной на сайте знакомств, конечно, нужны очень красивые фотографии. Нужно еще составить качественный профиль, описание себя, для того чтобы подчеркнуть ваши ценности, рассказать что-то о себе, чтобы это было зацепкой для нормального человека, начать с этого разговор. Если идет просто описание и не за что зацепиться, ну да, они пишут «Hello, how are you?» А вы бы что написали, если увидели бы просто симпатичного мужчину?
Екатерина Забенько:
Большинство людей, мужчин, они, наверное, по крайней мере при первоначальной беседе достаточно примитивны. Мы сравниваем сайты знакомств, наверное, с какой-то (пускай на меня никто не обижается) большой мусоркой, но в которой можно найти достойного человека, который случайно попал в эту мусорку по каким-то определенным жизненным обстоятельствам.
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