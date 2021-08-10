Как за 23 года изменились брачные агентства и кто пользуется их услугами в эпоху интернета?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Брачные агентства сегодня – это не архаизм? На чем вы держитесь, кто ваши клиенты? Есть так все просто: и быстрые свидания, и интернет, и социальные сети, сайты знакомств. За счет чего вы выживаете?

Галина Пинчук, совладелец брачного агентства:

Нам давно предрекали, что вот еще немного, еще интернет… Мы работаем уже 23 года, и каждые пять лет говорят: как же вы еще держитесь? Но чем дальше, тем больше нужна наша помощь. Наталья Надольская:

Мне кажется, у вас проверенная информация. Галина Пинчук:

Да, конечно, мы проверяем информацию. Мы практически исключаем – 99,9 % – мошенников и опасных людей. Потому что если у человека плохие намерения, он не будет светить свой паспорт, свои данные среди профессионалов, которые могут его как-то раскусить. Поэтому это защищает от всех нежелательных сообщений в директ с частями тела. Агентство – это хороший, проверенный способ. Почему мы держимся? Дело в том, что когда в интернете было людей мало, было намного легче познакомиться. Например, в 2001-2003 годах, когда в интернете были единицы, можно было знакомиться практически с каждым.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

А сейчас «наводнение» фейков практически. То есть ты знакомишься с человеком, а что скрывается за его аватаркой – это большой-большой секрет. Галина Пинчук:

Поэтому еще тяжелее стало в интернете познакомиться, потому что количество, грубо говоря, анкет, профилей на сайте знакомств просто превышает все разумные рамки. Появляется ощущение, что выбор бесконечный, но в результате оказывается ноль. И тогда человек обращается к профессионалам. Наталья Надольская:

Кто сегодня приходит, какая возрастная категория? Как за 23 года изменилась категория тех, кто обращается в брачное агентство?