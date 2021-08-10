Беременным и кормящим метод КТ противопоказан. Врач о достоинствах и недостатках МРТ и КТ

Среди огромного количества методов обследования пациента особое место занимает компьютерная и магнитно-резонансная томография. Это наиболее информативные исследования, которые создают полное трехмерное изображение внутренних органов и позволяют делать достоверные заключения о процессах, протекающих в организме человека. Однако два этих обследования принципиально различаются как в случаях применения, так и в методах сканирования.

Полина Грамович, врач лучевой диагностики медицинского центра «Нордин»:

Достоинством МРТ является то, что этот метод неинвазивен и безопасен для биологических тканей человека. То есть здесь нет ионизирующего излучения, нет никакой лучевой нагрузки. Метод КТ несет лучевую нагрузку, воздействует на биологические ткани человека. Область применения МРТ: предпочтителен этот метод для исследования головного мозга, сосудов головного мозга без введения контрастного вещества, исследование спинного мозга, исследования мягких тканей. То, что на КТ мы видеть не можем. Метод КТ в основном используется для диагностики костной патологии, травматическая патология, исследования органов грудной клетки, легких. То, что на МРТ увидеть не можем.

Существует ряд противопоказаний к проведению обследований. Так, хоть доза облучения при КТ невелика, проводят его не чаще одного раза в шесть месяцев. И только при жизненной необходимости период между обследованиями может быть сокращен по решению врача. Беременным и кормящим женщинам метод КТ противопоказан из-за негативного воздействия облучения на плод.

Полина Грамович:

Метод МРТ имеет противопоказания. Абсолютным противопоказанием является наличие кардиостимулятора, который может вызвать инверсию ритма и смерть пациента. Также МРТ является противопоказанием у пациентов, у которых имеются импланты, в том числе протезы клапанов сердца, протезы суставов. Относительным противопоказанием к проведению МРТ является наличие брекет-системы, если это исследование головного мозга или органов шеи.

Разницы между подготовкой к базовой КТ и МРТ практически нет. В большинстве случаев пациентам не нужно отказываться от привычного образа жизни. Если вы боитесь замкнутого пространства, можно принять заранее успокоительные препараты. МРТ или КТ по протоколу контрастирования потребует прекратить прием пищи за 2-4 часа до начала процедуры.

Полина Грамович:

Если мы исследуем головной мозг, суставы, позвоночник, то подготовка не нужна. Если это исследование брюшной полости или малого таза, то подготовка точно такая же, как при УЗИ-диагностике, то есть это безуглеводная диета, это прием активированного угля накануне исследования. Если это контрастные исследования, то это биохимический анализ крови, креатинин и мочевина. Показатели должны быть в норме.