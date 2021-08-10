Можно ли встретить любовь во время быстрых свиданий? Девушка рассказала свою позитивную историю

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Хоть убейте, я не верю в эту историю быстрых знакомств. Постарайтесь меня переубедить.
Евгений Иванов, участник быстрых свиданий:
Зря не верите.
Алена Родовская:
Для чего люди собираются? Посмотреть друг на друга? История всего лишь семиминутной симпатии, которая может привести к одноразовому сексу. Нет?
Кристина Прохоренко, участница быстрых свиданий:
За семь минут можно хорошо узнать человека.
Алена Родовская:
Они же собираются там знакомиться на всю жизнь. Или какая главная цель?
Кристина Прохоренко:
Как пойдет. Можно просто пообщаться, найти друзей, необязательно партнера.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Кристина, как давно вы участвуете в этих свиданиях и как часто, с какой периодичностью?
Кристина Прохоренко:
Я участвовала только один раз, это было больше месяца назад. И так случайно получилось, что как раз на быстрых свиданиях познакомилась с парнем, с которым мы встречаемся до сих пор.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
То есть с первого раза получилось.
Алена Родовская:
А секс был сразу или потом немножко?
Кристина Прохоренко:
Потом.
Алена Родовская:
То есть вы друг на друга посмотрели. Женя, а вы сколько поимели девушек в постели после быстрых свиданий? Признавайтесь. Или это были сразу серьезные отношения? Потому что я не верю в эти быстрые свидания. Для чего они там собираются?
Евгений Иванов:
Я не великий математик. Я вам цифру сейчас, конечно, не скажу.
Наталья Надольская:
Вы давно участвуете в этих свиданиях?
Евгений Иванов:
С февраля.
Алена Родовская:
А что вы там делаете? Сколько они длятся?
Евгений Иванов:
Примерно час-полтора.
Алена Родовская:
Я понимаю, что вы считаете, не записываете, но приходя на эти быстрые свидания вы сразу определяете потенциальную девушку, которая готова сегодня с вами уйти на ночь?
Евгений Иванов:
Нет.
Кристина Прохоренко:
А почему вы думаете, что все с этой целью сразу идут?
Алена Родовская:
Я думаю, что мужчины всегда с этой целью приходят.
Кристина Прохоренко:
Необязательно.
Наталья Надольская:
Есть романтики, которые приходят, чтобы найти себе жену, которая родит ему детей.
Екатерина Забенько:
Евгений ходит, ходит и ходит. Он получает от этого удовольствие. Неважно – это общение, продолжается потом это свидание. Кристина нашла спутника жизни себе после первого короткого свидания. Абсолютно две большие разницы.
Алена Родовская:
Чем он вас взял, что он вам сказал, почему вы с ним продолжили общаться?
Кристина Прохоренко:
Он был, наверное, пятый или шестой среди всех. Ты сидишь за столиком, и каждые семь минут парни меняются. Он был первым среди парней, у кого было хорошее чувство юмора. Мы сразу начали шутить.
Алена Родовская:
Вас посадили, и вы вот так конвейером…
Кристина Прохоренко:
Девушки сидят, и каждые семь минут парни меняют столик, за каждым столиком новая девушка.
Алена Родовская:
Только к девушкам садят?
Наталья Надольская:
Там меняются, по-разному переходят. У меня вопрос к Виктору как к организатору этого мероприятия. Скажите, насколько я помню, будучи участницей таких быстрых свиданий, что очень тяжело найти желающих парней. Должно ведь быть равное количество парней и девушек. Какие аргументы вы сегодня находите, как завлечь их на эти быстрые свидания?
Виктор Жук, организатор быстрых свиданий:
Больше девушек, и нам нужны люди, нам нужны парни. На первых мероприятиях так получилось, что у нас с регистрацией были проблемы, и пришло в два раза больше девушек, чем парней. Они там даже не дождались.
Екатерина Забенько:
Короче, девчонки знакомились друг с другом.
Виктор Жук:
Да. Они не дождались шоу, танцев, были вопросы. Говорю: останьтесь, посмотрите, будет движуха, будет классно. И пришлось на следующее мероприятие этим девушкам, которые ушли, дать бесплатный билет, пригласить, чтобы они дальше кайфанули, посмотрели, и всем все понравилось.
Наталья Надольская:
Все-таки какие аргументы вы приводите мужчинам, чтобы они пришли?
Виктор Жук:
Что девушек больше, чем парней.
Наталья Надольская:
А, что будет большой выбор. Соглашаются, да?
Екатерина Забенько:
Надежда, к вам вопрос. За пять минут, за семь можно ли?
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Можно, можно. Но, кстати, ваша позиция и быстрый секс – это все очень серьезно и отпугивает мужчин.
Екатерина Забенько:
Мужчины не хотят сегодня быстрого развития событий.
Надежда Цыркун:
Позиционировали как такого, который всегда готов и «мне не нужны отношения». Это неправда. Это стереотипно. В конце 1980-х годов начались эти первые свидания, и мне посчастливилось быть в числе этаких организаторов коммуникации. Мы использовали очень много игр.
Алена Родовская:
Конец 1980-х и 2021-й.
Надежда Цыркун:
Ничего в человеке не меняется.
Алена Родовская:
Меняется способ коммуникации.
Надежда Цыркун:
Способ – да. Способ «в интернете» неплохой, быстрые знакомства – неплохой. Когда вы спрашиваете: для чего ходите? Все хотят чего? Настоящей любви, настоящей дружбы, настоящей преданности. В общем, чего-то настоящего в отношениях одного и на всю жизнь.
Алена Родовская:
Виктор говорит о том, что мало мужчин приходит. Потому что мужчины сейчас расслаблены в интернете. Девушки сами пишут, сами предлагают. Сколько раз я слышала этих историй. Зачем им напрягаться, когда в интернете их просто заваливают?
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