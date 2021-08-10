Можно ли встретить любовь во время быстрых свиданий? Девушка рассказала свою позитивную историю

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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Хоть убейте, я не верю в эту историю быстрых знакомств. Постарайтесь меня переубедить. Евгений Иванов, участник быстрых свиданий:

Зря не верите. Алена Родовская:

Для чего люди собираются? Посмотреть друг на друга? История всего лишь семиминутной симпатии, которая может привести к одноразовому сексу. Нет?

Кристина Прохоренко, участница быстрых свиданий:

За семь минут можно хорошо узнать человека. Алена Родовская:

Они же собираются там знакомиться на всю жизнь. Или какая главная цель? Кристина Прохоренко:

Как пойдет. Можно просто пообщаться, найти друзей, необязательно партнера.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Кристина, как давно вы участвуете в этих свиданиях и как часто, с какой периодичностью? Кристина Прохоренко:

Я участвовала только один раз, это было больше месяца назад. И так случайно получилось, что как раз на быстрых свиданиях познакомилась с парнем, с которым мы встречаемся до сих пор. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

То есть с первого раза получилось. Алена Родовская:

А секс был сразу или потом немножко? Кристина Прохоренко:

Потом. Алена Родовская:

То есть вы друг на друга посмотрели. Женя, а вы сколько поимели девушек в постели после быстрых свиданий? Признавайтесь. Или это были сразу серьезные отношения? Потому что я не верю в эти быстрые свидания. Для чего они там собираются?

Евгений Иванов:

Я не великий математик. Я вам цифру сейчас, конечно, не скажу. Наталья Надольская:

Вы давно участвуете в этих свиданиях? Евгений Иванов:

С февраля. Алена Родовская:

А что вы там делаете? Сколько они длятся? Евгений Иванов:

Примерно час-полтора. Алена Родовская:

Я понимаю, что вы считаете, не записываете, но приходя на эти быстрые свидания вы сразу определяете потенциальную девушку, которая готова сегодня с вами уйти на ночь? Евгений Иванов:

Нет. Кристина Прохоренко:

А почему вы думаете, что все с этой целью сразу идут?

Алена Родовская:

Я думаю, что мужчины всегда с этой целью приходят. Кристина Прохоренко:

Необязательно. Наталья Надольская:

Есть романтики, которые приходят, чтобы найти себе жену, которая родит ему детей. Екатерина Забенько:

Евгений ходит, ходит и ходит. Он получает от этого удовольствие. Неважно – это общение, продолжается потом это свидание. Кристина нашла спутника жизни себе после первого короткого свидания. Абсолютно две большие разницы. Алена Родовская:

Чем он вас взял, что он вам сказал, почему вы с ним продолжили общаться?

Кристина Прохоренко:

Он был, наверное, пятый или шестой среди всех. Ты сидишь за столиком, и каждые семь минут парни меняются. Он был первым среди парней, у кого было хорошее чувство юмора. Мы сразу начали шутить. Алена Родовская:

Вас посадили, и вы вот так конвейером… Кристина Прохоренко:

Девушки сидят, и каждые семь минут парни меняют столик, за каждым столиком новая девушка. Алена Родовская:

Только к девушкам садят? Наталья Надольская:

Там меняются, по-разному переходят. У меня вопрос к Виктору как к организатору этого мероприятия. Скажите, насколько я помню, будучи участницей таких быстрых свиданий, что очень тяжело найти желающих парней. Должно ведь быть равное количество парней и девушек. Какие аргументы вы сегодня находите, как завлечь их на эти быстрые свидания?

Виктор Жук, организатор быстрых свиданий:

Больше девушек, и нам нужны люди, нам нужны парни. На первых мероприятиях так получилось, что у нас с регистрацией были проблемы, и пришло в два раза больше девушек, чем парней. Они там даже не дождались. Екатерина Забенько:

Короче, девчонки знакомились друг с другом. Виктор Жук:

Да. Они не дождались шоу, танцев, были вопросы. Говорю: останьтесь, посмотрите, будет движуха, будет классно. И пришлось на следующее мероприятие этим девушкам, которые ушли, дать бесплатный билет, пригласить, чтобы они дальше кайфанули, посмотрели, и всем все понравилось. Наталья Надольская:

Все-таки какие аргументы вы приводите мужчинам, чтобы они пришли? Виктор Жук:

Что девушек больше, чем парней.

Наталья Надольская:

А, что будет большой выбор. Соглашаются, да? Екатерина Забенько:

Надежда, к вам вопрос. За пять минут, за семь можно ли?