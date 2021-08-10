«Схема работает». Сколько браков заключается после знакомств через брачное агентство?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Галина, какие у вас результаты, сколько вы создаете счастливых пар – в месяц, в год? Есть какая-то статистика? Как дальше развиваются отношения?

Галина Пинчук, совладелец брачного агентства:

У нас есть общая статистика. За 23 года работы мы создали более 1 360 семей. Мы не можем проследить точное количество разводов, потому что не все поддерживают с нами отношения, с кем-то мы просто общаемся, к кому-то ездим в гости, за кем-то просто наблюдаем в соцсетях и видим, сколько детей у них родилось, и радуемся их успехам.