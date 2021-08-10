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«Схема работает». Сколько браков заключается после знакомств через брачное агентство?

10 августа 2021 10:00
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Галина, какие у вас результаты, сколько вы создаете счастливых пар – в месяц, в год? Есть какая-то статистика? Как дальше развиваются отношения?

«Схема работает». Сколько браков заключается после знакомств через брачное агентство?-1

Галина Пинчук, совладелец брачного агентства:
У нас есть общая статистика. За 23 года работы мы создали более 1 360 семей. Мы не можем проследить точное количество разводов, потому что не все поддерживают с нами отношения, с кем-то мы просто общаемся, к кому-то ездим в гости, за кем-то просто наблюдаем в соцсетях и видим, сколько детей у них родилось, и радуемся их успехам.

«Схема работает». Сколько браков заключается после знакомств через брачное агентство?-4

Виктор Жук, организатор быстрых свиданий:
Какой процент повторных клиентов?

Екатерина Забенько:
Хороший вопрос.

Галина Пинчук:
У меня около пяти было девушек, которые вышли замуж за границу и вернулись. И они снова обратились к нам в агентство, сказали, что, грубо говоря, схема работает, но просто не тот человек. В основном, конечно, наши семьи держатся гораздо лучше, чем средние по Беларуси – 50 %. Но это связано не с особенностями брака с иностранцами, а с тем, что для того чтобы заключить брак с иностранцем, нужно собрать большое количество бумаг. И этот процесс длится от полугода до года. За это время те, у кого были некрепкие отношения, у кого были вопросы, они разбегаются, так и не успев заключить брак.

«Схема работает». Сколько браков заключается после знакомств через брачное агентство?-7

Екатерина Забенько:
Правильно, потому что иностранец обязательно предложит заключить брачный договор.

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# Брак и семья # общество # Екатерина Забенько # Галина Пинчук # Виктор Жук # Фотофакт

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