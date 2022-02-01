Послание Президента посмотрели около 1 млн 700 тысяч человек. В ток-шоу «По-существу» обсудили главное

Новости Беларуси. Послание Президента только по белорусскому телевидению и только в городах Беларуси посмотрели около 1 миллиона 700 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый четвертый городской житель старше 4-х лет.
Что значит платить за безопасность? Эксперты объяснили значение одного из трех вопросов Президента на Послании – читайте здесь.
Тезисы, озвученные Александром Лукашенко, вызвали широкий общественный резонанс. Задуматься, в том числе, заставили вопросы, адресованные белорусам. Главные посылы обращения в деталях накануне обсудили участники ток-шоу «По существу». Ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова собрали в студии экспертов, участников послания и обычных белорусов.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Что здесь вообще мне импонировало, в этом мероприятии, это, однозначно, не только критика, не только рассказ о том, что хорошо, что плохо, не только рассказ действий, куда идти, каким образом решить задачу, каким образом достигнуть целей конечных. Здесь чуть-чуть, там чуть-чуть. И самое главное для меня, как для управленца, прозвучало: меньше слов, больше дела.
Николай Щекин: «Пусть эти змагары поездят по районам и увидят, как на земле растят хлеб» – читайте здесь.
А для тех, кто пропустил дискуссию на самую важную общественно-политическую тему последних дней в прямом эфире ток-шоу «По существу», напомню, что повтор программы вы можете посмотреть 1 февраля, в 9:30.
«Начинаются совместные учения России и Беларуси». Что имел в виду Президент, говоря на Послании о нашей безопасности? – читайте здесь.