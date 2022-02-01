Послание Президента посмотрели около 1 млн 700 тысяч человек. В ток-шоу «По-существу» обсудили главное

Новости Беларуси. Послание Президента только по белорусскому телевидению и только в городах Беларуси посмотрели около 1 миллиона 700 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый четвертый городской житель старше 4-х лет.

Что значит платить за безопасность? Эксперты объяснили значение одного из трех вопросов Президента на Послании – читайте здесь.

Тезисы, озвученные Александром Лукашенко, вызвали широкий общественный резонанс. Задуматься, в том числе, заставили вопросы, адресованные белорусам. Главные посылы обращения в деталях накануне обсудили участники ток-шоу «По существу». Ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова собрали в студии экспертов, участников послания и обычных белорусов.