Прямой эфир

Послание Президента посмотрели около 1 млн 700 тысяч человек. В ток-шоу «По-существу» обсудили главное

01 февраля 2022 07:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Послание Президента только по белорусскому телевидению и только в городах Беларуси посмотрели около 1 миллиона 700 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый четвертый городской житель старше 4-х лет.  

Что значит платить за безопасность? Эксперты объяснили значение одного из трех вопросов Президента на Послании – читайте здесь.  

Тезисы, озвученные Александром Лукашенко, вызвали широкий общественный резонанс. Задуматься, в том числе, заставили вопросы, адресованные белорусам. Главные посылы обращения в деталях накануне обсудили участники ток-шоу «По существу». Ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова собрали в студии экспертов, участников послания и обычных белорусов.  

Послание Президента посмотрели около 1 млн 700 тысяч человек. В ток-шоу «По-существу» обсудили главное-1

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:   
Что здесь вообще мне импонировало, в этом мероприятии, это, однозначно, не только критика, не только рассказ о том, что хорошо, что плохо, не только рассказ действий, куда идти, каким образом решить задачу, каким образом достигнуть целей конечных. Здесь чуть-чуть, там чуть-чуть. И самое главное для меня, как для управленца, прозвучало: меньше слов, больше дела.  

Николай Щекин: «Пусть эти змагары поездят по районам и увидят, как на земле растят хлеб» – читайте здесь.  

Послание Президента посмотрели около 1 млн 700 тысяч человек. В ток-шоу «По-существу» обсудили главное-4

А для тех, кто пропустил дискуссию на самую важную общественно-политическую тему последних дней в прямом эфире ток-шоу «По существу», напомню, что повтор программы вы можете посмотреть 1 февраля, в 9:30.  

«Начинаются совместные учения России и Беларуси». Что имел в виду Президент, говоря на Послании о нашей безопасности? – читайте здесь.  

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Алена Сырова # Николай Бузин # Кирилл Казаков # Андрей Кривошеев # Инга Сечко # Лилия Ананич # Илья Бегун # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Бесплатные консультации на рабочем месте. Более 100 профсоюзных юристов отправились в регионы
01 февраля 2022 07:06

Бесплатные консультации на рабочем месте. Более 100 профсоюзных юристов отправились в регионы

Ответить на санкции в случае необходимости. Какие ещё указания дал Президент по итогу совещания по развитию экономики?
01 февраля 2022 06:37

Ответить на санкции в случае необходимости. Какие ещё указания дал Президент по итогу совещания по развитию экономики?

Будет ли Всебелорусская молодёжная стройка в Хатыни? О перспективах идеи, высказанной на Послании
31 января 2022 20:14

Будет ли Всебелорусская молодёжная стройка в Хатыни? О перспективах идеи, высказанной на Послании