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Бесплатные консультации на рабочем месте. Более 100 профсоюзных юристов отправились в регионы

01 февраля 2022 07:06
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Новости Беларуси. Более 100 профсоюзных юристов отправились в регионы для оказания консультаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Бесплатные консультации на рабочем месте. Более 100 профсоюзных юристов отправились в регионы-1

Правовая защита работников – одно из основных направлений деятельности Федерации профсоюзов. Любой желающий может получить бесплатную юридическую консультацию и помощь в подготовке процессуальных документов. За 2021 год выявлено свыше 48 тысяч нарушений законодательства о труде. При содействии профсоюзов восстановлено на работе 38 сотрудников и возвращено более 7 миллионов незаконно удержанных или не выплаченных нанимателями средств. 

Бесплатные консультации на рабочем месте. Более 100 профсоюзных юристов отправились в регионы-4

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:   
Сегодня все наши профсоюзные юристы выехали в регионы и на предприятия республики для того, чтобы проконсультировать наших граждан и работников по вопросам, которые их интересуют. Работа по правовому просвещению граждан – это одна из форм работы профсоюзных юристов по консультированию граждан и разъяснению им законодательства. Для того, чтобы каждый гражданин либо работник не ехал в область или в другое место, а на своем рабочем месте или в своем городе получил правовую помощь, которую оказывают профсоюзные юристы.  

Правовые приемы будут проводиться ежемесячно. Дополнительная информация и контакты для связи размещены на официальных интернет-ресурсах Федерации профсоюзов Беларуси.  

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Марина Лазарь # Фотофакт

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