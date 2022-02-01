Бесплатные консультации на рабочем месте. Более 100 профсоюзных юристов отправились в регионы

Правовая защита работников – одно из основных направлений деятельности Федерации профсоюзов. Любой желающий может получить бесплатную юридическую консультацию и помощь в подготовке процессуальных документов. За 2021 год выявлено свыше 48 тысяч нарушений законодательства о труде. При содействии профсоюзов восстановлено на работе 38 сотрудников и возвращено более 7 миллионов незаконно удержанных или не выплаченных нанимателями средств.

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:

Сегодня все наши профсоюзные юристы выехали в регионы и на предприятия республики для того, чтобы проконсультировать наших граждан и работников по вопросам, которые их интересуют. Работа по правовому просвещению граждан – это одна из форм работы профсоюзных юристов по консультированию граждан и разъяснению им законодательства. Для того, чтобы каждый гражданин либо работник не ехал в область или в другое место, а на своем рабочем месте или в своем городе получил правовую помощь, которую оказывают профсоюзные юристы.

Правовые приемы будут проводиться ежемесячно. Дополнительная информация и контакты для связи размещены на официальных интернет-ресурсах Федерации профсоюзов Беларуси.