Ответить на санкции в случае необходимости. Какие ещё указания дал Президент по итогу совещания по развитию экономики?

Новости Беларуси. Работу крупных предприятий, финансовой и банковской системы страны накануне обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко нацелил на выполнение намеченных экономических показателей. Тем более, все рычаги для этого есть и у правительства, и у Национального банка. Важно достигнуть согласованности в действиях и подходах. Железное требование Президента: на людях никакое давление извне не должно отразиться.

Лукашенко: «Стабильность должна быть обеспечена, люди не должны переживать. Не дай бог, это не будет выполнено» – читайте здесь.