Ответить на санкции в случае необходимости. Какие ещё указания дал Президент по итогу совещания по развитию экономики?

Новости Беларуси. Работу крупных предприятий, финансовой и банковской системы страны накануне обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко нацелил на выполнение намеченных экономических показателей. Тем более, все рычаги для этого есть и у правительства, и у Национального банка. Важно достигнуть согласованности в действиях и подходах. Железное требование Президента: на людях никакое давление извне не должно отразиться.
Лукашенко: «Стабильность должна быть обеспечена, люди не должны переживать. Не дай бог, это не будет выполнено» – читайте здесь.
Что касается предприятий, то многие из них, как например, производители калийных удобрений уже сумели переориентироваться на альтернативные санкционным направления. Александр Лукашенко намерен ознакомиться с работой каждого и, вместе с тем, поручил правительству не оставлять без ответа недружественные действия партнеров. В частности наших балтийских соседей. Если, например, Литва откажет в перевалке наших грузов в своих портах.
Лукашенко о санкциях: если Литва не хочет пропускать наши грузы в порт, пусть потом не обижаются. Мы отвечаем на эти вызовы – читайте здесь.
Кроме того, накануне Президент подписал Указ, согласно которому с 1 марта в стране повышаются пенсии в связи с ростом средней зарплаты. В результате перерасчета пенсии увеличатся в среднем на 6,3 %.
Лукашенко подписал Указ о повышении трудовых пенсий. На сколько увеличатся выплаты – читайте здесь.