В Минске прошел масштабный Контртеррористический форум.
В Минске завершился масштабный Международный контртеррористический форум. Его итогом стала не просто выработка общих подходов, а реальные действия на полигонах.
Противостоять современным угрозам учатся элитные спецподразделения 6 стран.
Первый этап учения «Евразия-Антитеррор» прошел в спортивном комплексе «Чижовка-Арена».
Участники из более чем 30 стран мира обмениваются практиками противодействия угрозам безопасности и обсуждают форматы партнерства в данном направлении.
Участники из более чем 30 стран обмениваются практиками противодействия угрозам безопасности и обсуждают форматы партнерства в данном направлении.
А его название более чем показательно: «Теория победы». «Победы» над кем?
И само проведение такого форума говорит о том, что 28 стран объединяются в спокойной Беларуси. И мы придаем этому форуму огромное значение.
«Я согласен с позицией о том, что терроризм уже давно не то, что мы раньше называли терроризмом. Терроризм – это гибридная война».
Какие решения предложены для укрепления безопасности и на каких направлениях сосредоточат усилия в ближайшее время?
В Пакистане – один из самых масштабных этапов борьбы с преступностью за последние годы.
Подозреваемые прошли специальную подготовку и планировали нападения в нескольких регионах Испании.
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