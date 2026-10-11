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Новости по тегу #Терроризм

Угрозы сместились в телефон. Что такое современный терроризм – обсудили на форуме в Минске
11 октября 2026 16:57

Угрозы сместились в телефон. Что такое современный терроризм – обсудили на форуме в Минске

Как справились элитные спецподразделения 6 стран? Подводим итоги учений «Евразия-Антитеррор-2026»
08 октября 2026 18:27

Как справились элитные спецподразделения 6 стран? Подводим итоги учений «Евразия-Антитеррор-2026»

Совместные учения стран СНГ, ШОС и ОДКБ проходят на полигоне под Минском
08 октября 2026 14:27

Совместные учения стран СНГ, ШОС и ОДКБ проходят на полигоне под Минском

Обезвредить террористов и освободить заложников! Как проходят учения «Евразия-Антитеррор – 2026»
08 октября 2026 10:47

Обезвредить террористов и освободить заложников! Как проходят учения «Евразия-Антитеррор – 2026»

Ставка – на оперативный контакт. Главное с первого дня Контртеррористического форума в Минске
07 октября 2026 16:58

Ставка – на оперативный контакт. Главное с первого дня Контртеррористического форума в Минске

Противодействие терроризму и экстремизму! Контртеррористический форум стартовал в Минске
07 октября 2026 07:59

Противодействие терроризму и экстремизму! Контртеррористический форум стартовал в Минске

Руководство НАТО готовится презентовать «секретную» оборонную стратегию в Варшаве 12 октября
06 октября 2026 16:46

Руководство НАТО готовится презентовать «секретную» оборонную стратегию в Варшаве 12 октября

Анисимов – о главных целях Контртеррористического форума: закрепить понятия и бороться вместе
05 октября 2026 17:47

Анисимов – о главных целях Контртеррористического форума: закрепить понятия и бороться вместе

Тищенко про терроризм: это угроза новой войны, которую мы раньше не испытывали
05 октября 2026 17:45

Тищенко про терроризм: это угроза новой войны, которую мы раньше не испытывали

Беспилотники, кибератаки, диверсии: современные вызовы обсудили в Москве с участием Беларуси
09 июня 2026 16:49

Беспилотники, кибератаки, диверсии: современные вызовы обсудили в Москве с участием Беларуси

За 40 часов в провинции Белуджистан силовые структуры уничтожили 145 боевиков
02 февраля 2026 07:37

За 40 часов в провинции Белуджистан силовые структуры уничтожили 145 боевиков

Террористическая ячейка неонацистского толка раскрыта в Испании
03 декабря 2025 06:21

Террористическая ячейка неонацистского толка раскрыта в Испании