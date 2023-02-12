Порошенко подвёл, а следом Зеленский. Почему украинцы так и не дождались мира? Рассказал Олег Волошин

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Давайте вернемся в сентябрь 2014 года, когда были подписаны первые Минские соглашения. Вспомните ту атмосферу, которая царила в украинском обществе, какое настроение было в головах у руководства Украины? Я знаю, что вы неоднократно обсуждали с Петром Порошенко, на тот момент действующим президентом Украины, ту ситуацию и острую необходимость подписания Минских соглашений.

Олег Волошин, народный депутат Украины:

Многократно обсуждается, что Зеленский избирался как президент мира, а в итоге стал президентом войны. Это правда, но первым, кто избирался в условиях конфронтации на Донбассе как президент мира, был Петр Порошенко. Он потому и получил победу в первом туре. Расчет огромного количества украинцев был на то, что он, как и обещал, за две недели завершит антитеррористическую операцию и обеспечит мир. Более того, мои коллеги были уже весной посредниками в переговорах, уже тогда была достигнута договоренность о прекращении огня, когда Путин встретился с Порошенко в Нормандии в июне, когда формально Россия, считая Майдан государственным переворотом, могла бы от такой встречи спокойно уклониться и не признавать итоги выборов, но тем не менее Порошенко был признан президентом Украины, Россия пошла на контакт с ним. Если я не ошибаюсь, погибших на конец июня 2014 года было 72 человека. А 30 июня Петр Порошенко под влиянием своих некоторых советников и ряда западных консультантов в одностороннем порядке вышел из мирного процесса. Начались кровопролитные бои за Славянск, Краматорск и так далее. К сентябрю 2014 года стало ясно, что уже полномасштабная война. Да, в значительной степени благодаря роли и Александра Григорьевича Лукашенко, и белорусской дипломатии в целом удалось тогда усадить за стол переговоров. И тогда Порошенко позиционировал себя как человек, который все равно настроен на то, что, да, ребята, может, я и отвлекся в сторону, но, в принципе, я за мир. И у него были все шансы этот мирный план тогда реализовать сразу, имея тогда парламент, который состоял в основном из бывших регионалов и коммунистов, которые уж точно проголосовали бы за воплощение всего того, что было в первых Минских соглашениях.

Надежда Сасс:

Минские соглашения, 13 пунктов. Буква закона указывала на последовательное выполнение каждого из них: прекращение огня, отвод войск, проведение выборов, амнистия, а далее получение контроля Украиной над границей. Естественно, Украина всячески отрицала именно такую последовательность и просила, чтобы сперва был восстановлен контроль над границей, а далее мы уже сами разберемся. Но в таком случае безопасность граждан, проживающих на территориях ЛНР, ДНР, никто бы гарантировать не мог. Ни ОБСЕ, ни любые другие организации международные, тем более ни лидеры «нормандской четверки». Был ли шанс продавить, убедить украинское общество в том, что Минские соглашения выполнять необходимо?

Олег Волошин:

Продолжительное количество времени украинское общество всерьез не надо было убеждать. И победа Порошенко в первом туре в 2014 году, и его поражение разгромное, когда почти три четверти украинцев высказались за Зеленского, потому что он уже ассоциировался с человеком, который обеспечит мир на Донбассе. Подтверждаю, что большинство Украинцев были за мирное урегулирование. Более того, я даже помню… Все зависит от того, как формулировать вопрос. Наши оппоненты часто занимались манипуляцией, они начинали спрашивать: готовы ли вы уступить суверенитет в обмен на мир? Когда мы формулировали иначе: готовы ли вы… Я помню, когда-то в студии у тогда популярного в Украине беглого из России журналиста Матвея Ганапольского я предложил сформулировать вопрос. Телефонное голосование, но оно не репрезентативное, но там больше 40 тысяч проголосовало за час программы. Вопрос был такой: готовы ли вы смириться с пребыванием тех донецких сепаратистов в Верховной раде в обмен на то, что эти люди перестанут воевать против Украины, что прекратится кровопролитие на Донбассе? И тогда из проголосовавших две трети сказали, что готовы, потому что мы имеем опыт, например, североирландского урегулирования, когда «Шинн Фейн» (политическое крыло) и Ирландская республиканская армия. И британцы поняли, что лучше иметь тех, кто выступает за отделение Северной Ирландии и Соединенного королевства внутри британского парламента, чем под парламентом, пытающиеся его взорвать.

Олег Волошин:

И когда такими терминами говорили с простыми украинцами, они говорили: конечно, ладно, бог с ним. Даже на Западной Украине. Одно дело – говорить в теории, что мы не хотим особый статус Донбасса, а другое дело – спрашивать: готовы ли вы, чтобы Донбасс после всего, что прошло, имел обычный статус области, проливать кровь? Говорили: нет, конечно, пусть у них там будет условная автономия. Это если говорить честно. Поэтому украинское общество вели туда, куда хотели вести те, кто находились при власти. Хотя при встрече… Я был на одной встрече в июне 2016 года с политическими экспертами-международниками, когда Петр Порошенко прямо говорил: я вас, экспертов-политологов, призываю в эфирах лоббировать необходимость выполнения Минских соглашений, убедить колеблющихся, потому что это единственный шанс сохранить страну. Это он говорил за закрытыми дверями, а выходил на камеры и начинал рассказывать, что нас принудили под дулом пистолета.