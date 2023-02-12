Как работает амнистия в Беларуси? Рассказала замначальника женской колонии

Новости Беларуси. Нельзя сказать, что возвращение беглых трактуется однозначно в нашем обществе, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Есть, и среди журналистов в том числе, те, кто согласен с классиком, что предавший один раз, предаст и второй. С другой стороны, любые подобные меры вызывают споры и сомнения. К примеру, до сих пор рассуждают, как часто проводить и к чему может привести амнистия заключенных. Хотя такая практика применяется в нашей стране с момента обретения независимости. Первая амнистия в Беларуси прошла в 1991-м. Это применяли и в Советском Союзе. Но, опять же, как отмечал глава государства уже не раз, все случаи рассматриваются очень пристально и индивидуально.

Елена Лукомская, заместитель начальника ИК-4 по исправительному процессу:

Относительно нашего исправительного учреждения амнистия применяется к женщинам, совершившим менее тяжкие и не представляющие большой общественной опасности преступления. Категория большая достаточно. Это женщины, которые имеют деток в возрасте до 18 лет и не лишены родительских прав. Это женщины, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста, беременные женщины, инвалиды первой и второй группы. Это женщины, которые имеют заболевания онкологические, туббольные определенных групп. Кроме того, амнистия распространяется и на наших девушек, которые осуждены за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ, и совершившие преступления в несовершеннолетнем возрасте.

Амнистия не распространяется, конечно же, в отношении наших женщин, которые имеют ущербы, иные исковые обязательства. Лиц, которые признаны злостно нарушающими установленный порядок отбывания наказания, совершивших особо тяжкие преступления. А также на лица, которые осуждены за экстремистскую и террористическую деятельность. Закон Республики Беларусь об амнистии мы исполняем в течение шести месяцев. Комиссия по рассмотрению материалов о применении амнистии у нас проходит каждую неделю. Конечно, закон Республики Беларусь об амнистии рассматривается индивидуально в отношении каждого человека.