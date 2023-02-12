«До сих пор не верится». 19-летняя девушка вышла по амнистии спустя 2 года заключения

Новости Беларуси. Нельзя сказать, что возвращение беглых трактуется однозначно в нашем обществе, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Есть, и среди журналистов в том числе, те, кто согласен с классиком, что предавший один раз, предаст и второй. С другой стороны, любые подобные меры вызывают споры и сомнения. К примеру, до сих пор рассуждают, как часто проводить и к чему может привести амнистия заключенных. Хотя такая практика применяется в нашей стране с момента обретения независимости. Первая амнистия в Беларуси прошла в 1991-м. Это применяли и в Советском Союзе. Но, опять же, как отмечал глава государства уже не раз, все случаи рассматриваются очень пристально и индивидуально. Этот принцип касается и амнистии ко Дню народного единства. Соответствующий закон Президент подписал еще в декабре. Таким образом, шанс начать все с чистого листа появился у 8 500 белорусов. Среди них и героиня нашего следующего материала. С чего она начнет новую главу своей жизни? С автором изменений – уверены, только позитивных – встретились наши корреспонденты.

Карина, освободилась по амнистии ко Дню народного единства:

На самом деле, мне до сих пор не верится. Вот, я вчера лежу, думаю, может, это все неправда. Может, меня завтра не отпустят домой. Может, я выйду за забор, а меня обратно сюда занусут. Думаю, не может быть такого.

Пока мы записывали это интервью, у стен Гомельской женской колонии ожидает бабушка Карины. С тяжелой железной двери она буквально не сводит глаз. Ждет. Ровно как и все дни этих долгих двух лет.

Карина:

Не просто так я сюда попала, для чего-то это надо было. Переосмыслить, понять что-то. Я не ценила своих близких людей, когда была дома. А сейчас ценю каждое слово, каждое письмо, которое мне сюда писали, и каждый их поступок, что они для меня делают.

Еще мгновение, и к статусу заключенная добавится «бывшая». Болотная роба, хоть она и с намеком на женственность, но в таких нарядах здесь все до одной, сменится на трендовый кэжуал свободы. А в личной летописи 19-летней Карины захлопнется «трудная» глава, где основные действия: преступление, наказание и исправление.

Карина:

Совершила преступление, нанесла тяжкие телесные повреждения своему молодому человеку. У нас с ним произошла небольшая ссора по переписке в интернете. И мы решили с ним встретиться, поговорить. Он был в нетрезвом состоянии. Где-то слово за слово, и он ударил меня, я ударила его в ответ. В общем, завязалась драка.

Парень – на больничную койку, 17-летняя Карина – на скамью подсудимых. Вот так спонтанная драка стала точкой невозврата и легла в основу уголовного дела. Кстати, пострадавший спустя две недели после ссоры благополучно выписался из больницы. А наша героиня заслушала приговор – четыре года лишения свободы.

Карина:

Когда мне вынесли приговор, я чувствовала, наверное, боль, обиду, страх, что сейчас я поеду в колонию отбывать наказание.

Заниматься делом, чтобы глушить тоску. Любовь к детям привела ее в дом ребенка, который располагается в колонии. Здесь воспитываются малыши осужденных мам. Чтобы их жизнь хоть немного в таких «скованных судьбой» обстоятельствах была похожа на сказку, сказка оживала в спектаклях.

Часто стрелками времени чудес была сама Карина. И каждый раз в улыбках этих детей ей грезилась улыбка родной племянницы, по которой так скучала. А еще у Карины есть мечта – стать воспитателем детского сада. Правда, опасается: статья в личном деле помешает. Кстати, здесь, в исправительном периметре четырех стен, Карина закончила 11 классов, поступила в колледж на парикмахера, но диплом получить не успела.

Карина:

Когда мы уже по телевизору первый раз услышали, что да, действительно, амнистия, все были в шоке. Потом ждали, когда ее подпишут, когда что-то будет известно. Потом, когда все-таки пришли, нам сказали, что амнистия подписана, ее распечатку положили к нам на стол в отряде, все сразу на нее налетели. Начали читать, что и как. Потом были мероприятия в клубе, администрация проводила мероприятия. Объясняли более подробно, что, как, к кому применится, к кому не применится, что надо сделать, что не надо сделать. Я ждала, пока она меня коснется. Каждую среду думала: вот, это моя. И в итоге моя среда меня коснулась. Я иду домой. Как работает амнистия в Беларуси? Рассказала замначальника женской колонии.

Несколько шагов и Карина в прошлое закроет дверь.

Бабушка Карины:

Этот путь тяжелый мы проходили вместе. Не жалуюсь, была несколько раз здесь, все прекрасно. Но как бы ни было тут прекрасно, золотая клетка – это клетка. Надеюсь, это первое и последнее… Очень довольны, что попали под амнистию. И все.

Щелчок засова, встреча. Чтобы не ломать хрупкое счастье момента встречи, мы не нарушаем дистанцию. Звук не пишем. Хотя в этом случае все понятно и без слов.

Выводов сделано много, очень много. Надо думать о своих поступках.