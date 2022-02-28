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«Поправки делают Конституцию Беларуси более демократичной». Наблюдатели об изменениях Основного закона

28 февраля 2022 19:57
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Новости Беларуси. Референдум состоялся. Белорусы не просто поддержали конституционные изменения, но сделали это эффектно. Высокая явка на досрочном голосовании, прекрасная активность в основной день. Это был четвертый в истории суверенной Беларуси референдум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Поправки делают Конституцию Беларуси более демократичной». Наблюдатели об изменениях Основного закона-1

Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания (Россия):
Явка почти 80 % – совершенно рекордная. Собственно, содержание этих поправок. Комментировать их мы, международные наблюдатели, должны предельно осторожно, потому что это исключительная прерогатива белорусского народа. С моей точки зрения, эти поправки делают Конституцию Беларуси более демократичной.

Демократию в ходе этой электоральной кампании в прямом смысле ощутили и наблюдатели. Они могли без предупреждения посетить любой участок на территории страны, будь то областной центр или отдаленный поселок.

«Поправки делают Конституцию Беларуси более демократичной». Наблюдатели об изменениях Основного закона-4

Шухрат Саримсаков, участник Миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества:
Организация подготовки к референдуму была проведена белорусской стороной на самом высоком уровне, оставила только приятные впечатления от пребывания здесь.

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«Поправки делают Конституцию Беларуси более демократичной». Наблюдатели об изменениях Основного закона-7

Николай Бурляев, участник Миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ, народный артист России:
Ожидания от очередной моей поездки в любимую Беларусь оправдались полностью. Я увидел единство белорусского народа, абсолютную поддержку духовной линии лидера вашего государства, уважаемого политика во всем мире.

«Поправки делают Конституцию Беларуси более демократичной». Наблюдатели об изменениях Основного закона-10

Февральский референдум – это уже история. Белорусы выбрали курс на развитие. Впереди работа по совершенствованию законодательства, в том числе и Избирательного кодекса. Итоговые цифры по голосованию ЦИК озвучит 3 марта. Обновленный законодательный базис вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Белорусы начертили новый вектор развития страны. С прежними ценностями и ориентиром на будущее.

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# Референдум # общество # Константин Косачев # Шухрат Саримсаков # Николай Бурляев # Фотофакт

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