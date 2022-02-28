«Поправки делают Конституцию Беларуси более демократичной». Наблюдатели об изменениях Основного закона

Новости Беларуси. Референдум состоялся. Белорусы не просто поддержали конституционные изменения, но сделали это эффектно. Высокая явка на досрочном голосовании, прекрасная активность в основной день. Это был четвертый в истории суверенной Беларуси референдум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания (Россия):

Явка почти 80 % – совершенно рекордная. Собственно, содержание этих поправок. Комментировать их мы, международные наблюдатели, должны предельно осторожно, потому что это исключительная прерогатива белорусского народа. С моей точки зрения, эти поправки делают Конституцию Беларуси более демократичной.

Демократию в ходе этой электоральной кампании в прямом смысле ощутили и наблюдатели. Они могли без предупреждения посетить любой участок на территории страны, будь то областной центр или отдаленный поселок.