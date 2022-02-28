«Поправки делают Конституцию Беларуси более демократичной». Наблюдатели об изменениях Основного закона
Новости Беларуси. Референдум состоялся. Белорусы не просто поддержали конституционные изменения, но сделали это эффектно. Высокая явка на досрочном голосовании, прекрасная активность в основной день. Это был четвертый в истории суверенной Беларуси референдум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания (Россия):
Явка почти 80 % – совершенно рекордная. Собственно, содержание этих поправок. Комментировать их мы, международные наблюдатели, должны предельно осторожно, потому что это исключительная прерогатива белорусского народа. С моей точки зрения, эти поправки делают Конституцию Беларуси более демократичной.
Демократию в ходе этой электоральной кампании в прямом смысле ощутили и наблюдатели. Они могли без предупреждения посетить любой участок на территории страны, будь то областной центр или отдаленный поселок.
Шухрат Саримсаков, участник Миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества:
Организация подготовки к референдуму была проведена белорусской стороной на самом высоком уровне, оставила только приятные впечатления от пребывания здесь.
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Николай Бурляев, участник Миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ, народный артист России:
Ожидания от очередной моей поездки в любимую Беларусь оправдались полностью. Я увидел единство белорусского народа, абсолютную поддержку духовной линии лидера вашего государства, уважаемого политика во всем мире.
Февральский референдум – это уже история. Белорусы выбрали курс на развитие. Впереди работа по совершенствованию законодательства, в том числе и Избирательного кодекса. Итоговые цифры по голосованию ЦИК озвучит 3 марта. Обновленный законодательный базис вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Белорусы начертили новый вектор развития страны. С прежними ценностями и ориентиром на будущее.
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