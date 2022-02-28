«Суперская просто статья». Какие поправки Конституции вызвали наибольший интерес у студентов?

Новости Беларуси. Референдум состоялся. Белорусы не просто поддержали конституционные изменения, но сделали это эффектно. Высокая явка на досрочном голосовании, прекрасная активность в основной день. Это был четвертый в истории суверенной Беларуси референдум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главной особенностью нынешнего эксперты считают высокую явку. Своеобразный рекорд установили в Гомельской области, на закрытом участке в кардиологическом диспансере 155 избирателей проголосовали менее чем за два часа. В Беларуси работали свыше 5 500 участков для голосования. В бюллетене был всего один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции? И большинство граждан ответили «да».