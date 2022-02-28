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«Суперская просто статья». Какие поправки Конституции вызвали наибольший интерес у студентов?

28 февраля 2022 17:40
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Новости Беларуси. Референдум состоялся. Белорусы не просто поддержали конституционные изменения, но сделали это эффектно. Высокая явка на досрочном голосовании, прекрасная активность в основной день. Это был четвертый в истории суверенной Беларуси референдум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Суперская просто статья». Какие поправки Конституции вызвали наибольший интерес у студентов?-1

Главной особенностью нынешнего эксперты считают высокую явку. Своеобразный рекорд установили в Гомельской области, на закрытом участке в кардиологическом диспансере 155 избирателей проголосовали менее чем за два часа. В Беларуси работали свыше 5 500 участков для голосования. В бюллетене был всего один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции? И большинство граждан ответили «да».

«Суперская просто статья». Какие поправки Конституции вызвали наибольший интерес у студентов?-4

Анна Иванова, студентка Витебского государственного технологического университета:
Мне понравилось изменение о том, что нужно чтить память и историчность Беларуси.

«Суперская просто статья». Какие поправки Конституции вызвали наибольший интерес у студентов?-7

Алексей Коржик, студент Барановичского государственного университета:
Мне как студенту инженерного факультета была интересна одна из поправок Конституции об атомной энергетике. Суперская просто статья про молодежь.

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# Конституция # общество # Анна Иванова # Алексей Коржик # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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