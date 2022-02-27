Успеть до ЗАГСа. Как день референдума стал двойным праздником для молодожёнов из Витебской области

Новости Беларуси. В Глубоком на одну счастливую пару стало больше. Символично, что для них этот день станет двойным праздником. По всей стране молодожены запустили своеобразную акцию – перед ЗАГСом на референдум, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виктор Пралич, корреспондент:

Участок для голосования № 6 в Глубоком – один из многочисленных в районе. В списках – более 2 000 человек. Ждут каждого, но особенно – молодую пару.

Дмитрий и Александра знакомы около года. Он из Глубокого, она из соседнего Докшицкого района. Отсчет летописанию своей семьи начали в знаковую историческую дату для каждого белоруса – конституционного референдума. На участок – за руки. Разлучатся, но ненадолго, только каждый в своей кабинке для голосования.

Александра Гужонок, жительница Глубокого:

Для нас это очень важно, как и для всех жителей Республики Беларусь. И мы в первую очередь решили прийти проголосовать. Будем потом вспоминать, что мы голосовали и принимали в этом участие.

Дмитрий Гужонок, житель Глубокого:

Так вот у нас сложилось, что в такое число. Как мы рассчитывали, что прежде всего нужно было отдать свой голос. Это первое совместное и в то же время ответственное решение молодоженов. Первым делом – референдум, а уже только потом – регистрация в ЗАГСе.

Виктор Васюкович, председатель участковой комиссии № 6:

Согласовали с комиссией невесты, чтобы проголосовали на одном участке. Наверное, в моей практике это впервые. Я думаю, что в новой истории Глубокского района такой случай тоже впервые происходит – люди до росписи в ЗАГСе приходят, чтобы проголосовать, исполнить свой гражданский долг.

Свой гражданский долг Дмитрий и Александра 27 февраля исполнили дважды. «Да» они сказали не только на участке для голосования, но и во время торжественной регистрации брака.