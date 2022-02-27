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Успеть до ЗАГСа. Как день референдума стал двойным праздником для молодожёнов из Витебской области

27 февраля 2022 17:51
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Новости Беларуси. В Глубоком на одну счастливую пару стало больше. Символично, что для них этот день станет двойным праздником. По всей стране молодожены запустили своеобразную акцию – перед ЗАГСом на референдум, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Успеть до ЗАГСа. Как день референдума стал двойным праздником для молодожёнов из Витебской области-1

Виктор Пралич, корреспондент:
Участок для голосования № 6 в Глубоком – один из многочисленных в районе. В списках – более 2 000 человек. Ждут каждого, но особенно – молодую пару. 

Успеть до ЗАГСа. Как день референдума стал двойным праздником для молодожёнов из Витебской области-4

Дмитрий и Александра знакомы около года. Он из Глубокого, она из соседнего Докшицкого района. Отсчет летописанию своей семьи начали в знаковую историческую дату для каждого белоруса – конституционного референдума. На участок – за руки. Разлучатся, но ненадолго, только каждый в своей кабинке для голосования. 

Успеть до ЗАГСа. Как день референдума стал двойным праздником для молодожёнов из Витебской области-7

Александра Гужонок, жительница Глубокого:
Для нас это очень важно, как и для всех жителей Республики Беларусь. И мы в первую очередь решили прийти проголосовать. Будем потом вспоминать, что мы голосовали и принимали в этом участие. 

Успеть до ЗАГСа. Как день референдума стал двойным праздником для молодожёнов из Витебской области-10

Дмитрий Гужонок, житель Глубокого:
Так вот у нас сложилось, что в такое число. Как мы рассчитывали, что прежде всего нужно было отдать свой голос. 

Это первое совместное и в то же время ответственное решение молодоженов. Первым делом – референдум, а уже только потом – регистрация в ЗАГСе.

Успеть до ЗАГСа. Как день референдума стал двойным праздником для молодожёнов из Витебской области-13

Виктор Васюкович, председатель участковой комиссии № 6:
Согласовали с комиссией невесты, чтобы проголосовали на одном участке. Наверное, в моей практике это впервые. Я думаю, что в новой истории Глубокского района такой случай тоже впервые происходит  люди до росписи в ЗАГСе приходят, чтобы проголосовать, исполнить свой гражданский долг. 

Успеть до ЗАГСа. Как день референдума стал двойным праздником для молодожёнов из Витебской области-16

Свой гражданский долг Дмитрий и Александра 27 февраля исполнили дважды. «Да» они сказали не только на участке для голосования, но и во время торжественной регистрации брака. 

Успеть до ЗАГСа. Как день референдума стал двойным праздником для молодожёнов из Витебской области-19

– Прошу ответить вас, уважаемый жених.
– Готов.
– Прошу ответить вас, прекрасная невеста.
– Готова.

Успеть до ЗАГСа. Как день референдума стал двойным праздником для молодожёнов из Витебской области-22

Одна на двоих фамилия, один на двоих счастливый жизненный путь. Родилась новая семья. Теперь свое будущее они будут строить по-новому. Как и вся наша страна.

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# Референдум # общество # Виктор Пралич # Фотофакт

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