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Новости по тегу #Константин Косачев

Финальная точка маршрута: участники проекта «Поезд Памяти» прибыли в Минск
03 июля 2026 07:40

Финальная точка маршрута: участники проекта «Поезд Памяти» прибыли в Минск

Белорусские парламентарии принимают участие в весенней сессии МПА СНГ в Санкт-Петербурге
21 мая 2026 10:59

Белорусские парламентарии принимают участие в весенней сессии МПА СНГ в Санкт-Петербурге

Единая позиция России и Беларуси является во многом ориентиром для всех наших партнёров – Косачёв
17 апреля 2025 11:32

Единая позиция России и Беларуси является во многом ориентиром для всех наших партнёров – Косачёв

Объединённая Европа разделила Евразию непреодолимой стеной – зампред Совфеда
11 апреля 2025 07:01

Объединённая Европа разделила Евразию непреодолимой стеной – зампред Совфеда

Итоги президентской кампании. Как белорусы делали свой выбор
27 января 2025 18:23

Итоги президентской кампании. Как белорусы делали свой выбор

Состав «Поезда Памяти» прибыл в Брест – здесь будет дан старт проекту
21 июня 2024 14:35

Состав «Поезда Памяти» прибыл в Брест – здесь будет дан старт проекту

Константин Косачёв: качество наблюдения за выборами зависит от числа посещаемых нами участков
25 февраля 2024 10:02

Константин Косачёв: качество наблюдения за выборами зависит от числа посещаемых нами участков

Наблюдатели от МПА СНГ об Избирательном кодексе Беларуси: соответствует самым высоким стандартам
24 февраля 2024 10:37

Наблюдатели от МПА СНГ об Избирательном кодексе Беларуси: соответствует самым высоким стандартам

«Научил меня любить свою родину». «Поезд Памяти» прибыл на конечную станцию – Москва
05 июля 2023 20:52

«Научил меня любить свою родину». «Поезд Памяти» прибыл на конечную станцию – Москва

Косачев: Зеленский и киевский режим готовы убивать тысячи людей ради членства в НАТО
01 июля 2023 10:37

Косачев: Зеленский и киевский режим готовы убивать тысячи людей ради членства в НАТО

Бельский: от успешности противодействия гибридным атакам зависит будущее Беларуси и России
11 марта 2023 16:11

Бельский: от успешности противодействия гибридным атакам зависит будущее Беларуси и России

Наталья Кочанова: «Правда восторжествует, и все в мире поймут, что самое главное – это мир и спокойствие»
21 июня 2022 21:15

Наталья Кочанова: «Правда восторжествует, и все в мире поймут, что самое главное – это мир и спокойствие»