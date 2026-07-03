Новости по тегу #Константин Косачев

Проект объединил 200 лучших школьников из почти 20 стран. Это был самый длительный урок истории в их жизни.
В фокусе внимания – строительство неделимой архитектуры безопасности на континенте и совместное противодействие новым вызовам.
Белорусская делегация принимает участие в мероприятиях весенней сессии Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Тема безопасности во всех ее аспектах – одна из главных в повестке заседаний и встреч.
«Сейчас эта стена проходит по восточной границе блоков НАТО и ЕС».
Всего в электоральном процессе приняли участие 85,70 % избирателей.
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