Помощь, которая очень кстати. Зачем поднимать зябь, о которой в Лиде говорил Президент?

Новости Беларуси. 26 октября во время рабочей поездки в Гродненскую область Александр Лукашенко поставил жесткие задачи по сельхозработам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 26 октября во время рабочей поездки в Гродненскую область Александр Лукашенко поставил жесткие задачи по сельхозработам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Безусловно, упрекнуть в безалаберной уборке можно далеко не всех. Там, где к делу изначально подошли ответственно, работа ладится. На полях сельхозпредприятия «Рудаково» под Витебском процесс отлажен до минуты. Что бы в погожие дни побыстрее убрать урожай, задействована вся техника. Кормоуброчные комбайны останавливают жатку только во время обеда. Подгоняет и очередь из тракторов на отвозке. После дождей мобилизовали даже дежурного. В случае, если техника застрянет, помощь прибудет быстро.
Александр Барыбкин, бригадир сельхозпредприятия «Рудаково»:
На сегодня по хозяйству из полевых работ остались уборка кукурузы и поднятие зяби. Кукурузу убираем как на силос, так и на зерно. Осталось убрать 400 гектаров. Это где-то 25 % по хозяйству. У нас создан отряд из трех измельчителей и 12 единиц отвозки. И 90 гектаров осталось убрать кукурузы на зерно. Кукуруза на зерно дает в этом году где-то 70 центнеров с гектара. Мы заготовили уже 500 тонн. Планируем до 1 ноября завершить уборку кукурузы. Убираем по 40 гектаров в день.
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Как уберут кукурузу, эта же техника направится снова в поля, но уже с плугами.
Такая помощь механизатору очень кстати. Игорь Масалов пока один из немногих, кто занят поднятием зяби. В поле – целый световой день. Но несмотря на то, что с каждой минутой он становится короче, механизатор успевает даже перевыполнить план.
Игорь Масалов, механизатор сельхозпредприятия «Рудаково»:
У меня пласт работы – подготовить землю к следующему урожаю. Который засеивается весной. Чем больше поднимем, вспашем земли на весну, тем легче будет уже весной посеять остальные культуры. Зерно, бобовые, картофель, морковь, бураки, капуста. Это все мы подымаем под урожай весенний.
Заострил внимание Президент и на исполнительской дисциплине, а также работе с кадрами.
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Это зона ответственности инспекторов по областям. Стратегия ясна, у каждой территории свои потребности. Например, Гродненские земли нуждаются в правильной мелиорации, чтобы не потерять безвозвратно часть плодородных земель. Руководству Минской области строгое поручение – в кратчайшие сроки организовать все аграрные процессы так, чтобы по собственной вине не оставить страну без хлеба.
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