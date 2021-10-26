Помощь, которая очень кстати. Зачем поднимать зябь, о которой в Лиде говорил Президент?

Новости Беларуси. 26 октября во время рабочей поездки в Гродненскую область Александр Лукашенко поставил жесткие задачи по сельхозработам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безусловно, упрекнуть в безалаберной уборке можно далеко не всех. Там, где к делу изначально подошли ответственно, работа ладится. На полях сельхозпредприятия «Рудаково» под Витебском процесс отлажен до минуты. Что бы в погожие дни побыстрее убрать урожай, задействована вся техника. Кормоуброчные комбайны останавливают жатку только во время обеда. Подгоняет и очередь из тракторов на отвозке. После дождей мобилизовали даже дежурного. В случае, если техника застрянет, помощь прибудет быстро.

Александр Барыбкин, бригадир сельхозпредприятия «Рудаково»:

На сегодня по хозяйству из полевых работ остались уборка кукурузы и поднятие зяби. Кукурузу убираем как на силос, так и на зерно. Осталось убрать 400 гектаров. Это где-то 25 % по хозяйству. У нас создан отряд из трех измельчителей и 12 единиц отвозки. И 90 гектаров осталось убрать кукурузы на зерно. Кукуруза на зерно дает в этом году где-то 70 центнеров с гектара. Мы заготовили уже 500 тонн. Планируем до 1 ноября завершить уборку кукурузы. Убираем по 40 гектаров в день. «Предстоит еще большая работа». Когда в Беларуси закончится уборочная кампания? – читайте здесь.

Как уберут кукурузу, эта же техника направится снова в поля, но уже с плугами.

Такая помощь механизатору очень кстати. Игорь Масалов пока один из немногих, кто занят поднятием зяби. В поле – целый световой день. Но несмотря на то, что с каждой минутой он становится короче, механизатор успевает даже перевыполнить план.