«Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь». Президент о «Леопардах» возле белорусской границы

Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране.
Глава государства по традиции пообщался с журналистами и местными врачами. Разговор прошел уже без защитных костюмов и респираторов. Но и здесь тему коронавируса не обошли.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Среди этих протестунов ваш люд был, и в Лиде он был, мы знаем поименно, кто там заблудился. Бывает в жизни. А если он враг, мы их тоже знаем. Мы с такими разговаривать не будем, потому что вы прекрасно видите, вы тут больше на западе, чем все остальные, и видите, что происходило и что от нас хотят. Вчера уже «Леопарды» подкинули к нашей границе, танки. Ты, Юра, смотри тут, ты же генерал кроме всего прочего, что они там творят за пределами. Вовремя подсказывайте. Негодяи крайние. Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь. Ну, ладно, жилье-то все равно надо строить. Война войной, а жить люди всегда хотят.
«Меньше больниц будем строить, меньше школ». Лукашенко пообещал увеличить количество квартир для медиков – подробности далее.