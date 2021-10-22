Президент об уборке кукурузы на зерно: «Рисковать не надо, надо заканчивать»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уборку урожая в целом завершили. Осталось немного свеклы, она убирается по плану, это не проблема. Закончили практически уборку картофеля, кукурузу на силос почти закончили. Осталась кукуруза на зерно. Многие считают, что кукурузу на зерно можно убирать и в декабре. Может быть, если будет сухая погода. Но в Беларуси этого не бывает, поэтому рисковать не надо, надо заканчивать с уборкой кукурузы на зерно. Притом этот процесс нужно активизировать. Я вижу, что мы получаем хорошие дополнительные миллионы, тысячи тонн зерна, которых нам не хватает. И по итогам года мы можем выйти на производство всех видов зерна свыше 9 миллионов тонн. Конечно, это не прошлогодние 10 миллионов, но 9 миллионов – это вполне приемлемый объем, который обеспечит полностью потребности нашего государства. Хватит и для людей, и для кормления скота, чтобы было мясо, молоко. Здесь же стоит вопрос закладки стабилизационных фондов. Вот тут я вас категорически, руководителей всех уровней, предупреждаю. Эти стабилизационные фонды мы с советских времен используем как резерв для сглаживания скачков цен и стабильного насыщения потребительского рынка в межсезонный период. То есть капуста, картофель, морковь, свекла и прочее – то, что мы закладываем в хранилища – это для того, чтобы обеспечить наших людей в осенне-зимний период, пока не появится новый урожай.

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