Лукашенко: «Непорядок, когда в больнице жарища такая, дышать нечем»

Илона Красутская, политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании: Вы реально погружены в процесс, очень много общаетесь с врачами. Какие недостатки вы видите в процессе лечения ковида? Где нужно еще доработать?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Непорядок, когда в больнице жарища такая, дышать нечем. Я говорю, если уже красная зона, не держите вы этих больных в палатах, пусть они выйдут и походят по коридору, кто может. Если бы мы могли людей выводить, одеть тепло, не все, конечно, могут, есть же и слабые, их поводить по улице. Поверьте, в два раза быстрее выздоравливал бы человек от этого коронавируса. Люди дышат тем, чем надышали. Надо проветривать, надо, чтобы был свежий воздух. Тогда нам будет легче справиться с ковидами. Естественно, я им делаю априори замечания и упрекаю, чтобы не врали. Есть проблема – скажите честно. Будем ее вместе решать. Поэтому особых пока претензий предъявить не могу, но расслабляться нельзя.