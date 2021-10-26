«Меньше больниц будем строить, меньше школ». Лукашенко пообещал увеличить количество квартир для медиков

Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране. Что недавно в Минской области, что сегодня в Гродненской, жилье – тема № 1. И если в Боровлянах говорили о земле и строительстве, то в Лиде рассуждают об арендном жилье.

Алена Сырова, СТВ:

Его дают сотрудникам на время работы на том или ином предприятии. Теряет его сотрудник только в случае, если меняет место труда. Все же арендное жилье – определенный сдерживающий фактор для трудовой миграции. Но вселяясь в предоставленную государством квартиру, сотрудник одномоментно теряет свое место в очереди на право льготного строительства жилья. Выходит дилемма. – Будут ли внесены изменения, дополнения к законодательным актам по сохранению статуса нуждающегося?