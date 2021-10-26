«Меньше больниц будем строить, меньше школ». Лукашенко пообещал увеличить количество квартир для медиков

Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране.
Что недавно в Минской области, что сегодня в Гродненской, жилье – тема № 1. И если в Боровлянах говорили о земле и строительстве, то в Лиде рассуждают об арендном жилье.
Алена Сырова, СТВ:
Его дают сотрудникам на время работы на том или ином предприятии. Теряет его сотрудник только в случае, если меняет место труда. Все же арендное жилье – определенный сдерживающий фактор для трудовой миграции. Но вселяясь в предоставленную государством квартиру, сотрудник одномоментно теряет свое место в очереди на право льготного строительства жилья. Выходит дилемма.
– Будут ли внесены изменения, дополнения к законодательным актам по сохранению статуса нуждающегося?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если бы только была проблема в том, что законодательство поправить. Я бы его поправил до завтрашнего утра. Вы живете в арендной квартире, потом захотели построить новую квартиру сами, то есть государство вам помогло с арендой квартиры. Вы во второй раз приходите ко мне и говорите: «Хочу построить». – «Строй». – «А я не могу, мне нужны деньги». И вот тут проблема в деньгах. Вот в чем проблема. В целом мы подумаем, что сделать. Наверное, надо определять какие-то категории (мы их определили) – многодетные и военные. Если бы только врачи были, включили бы вас через запятую после военных. Многодетные, военные и вы. А что скажут учителя, социальные работники, которые еще беднее? Поэтому целая цепочка, и каждый палец болит одинаково. Но подумаем, как помогать в такой ситуации людям. Думаю, что каждый губернатор, мэр города знает, сколько надо учителям и врачам квартир. Мы подумаем, как решать, потому что учитель и врач, повторяюсь – основа нашего государства (читайте далее).
То, что мы увеличим количество жилья, – это точно. Меньше больниц будем строить, меньше школ, надо на этой базе лечить (Владимир Степанович, я уже говорил). А людям надо дать зарплату и возможность построить квартиры.
Читайте также:
«Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь». Президент о «Леопардах» возле белорусской границы
«Ну давай надену, господи!» Вот как Лукашенко готовился зайти в красную зону лидской больницы
«Говорят: наказать надо. Слушайте, кого мы накажем?» Лукашенко готов делиться электроэнергией со странами-соседями