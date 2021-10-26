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«Предстоит ещё большая работа». Когда в Беларуси закончится уборочная кампания?

26 октября 2021 17:53
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Новости Беларуси. 26 октября во время рабочей поездки в Гродненскую область Александр Лукашенко поставил жесткие задачи по сельхозработам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Предстоит ещё большая работа». Когда в Беларуси закончится уборочная кампания?-1

Максимально сохранить урожай, подготовить почвы к весеннему севу и рационально распорядиться техническими возможностями. Так к сельхозработам должны подойти в каждом регионе.

«Предстоит ещё большая работа». Когда в Беларуси закончится уборочная кампания?-4

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Та задача, которая поставлена (за 10 дней – до 7 ноября убрать), кукуруза будет убрана. Осталось убрать 30 тысяч гектаров сахарной свеклы. Четыре сахарных завода, которые работают, планируют до 10 ноября завершить последнюю копку сахарной свеклы и организовать поставки на сахарные комбинаты. По подъему зяби мы идем к уровню прошлого года, в два раза темпы выше и на 60 тысяч запахано больше земли, чем в прошлом году. Предстоит еще большая работа, но хочу повторить, что сельскохозяйственные предприятия постараются в оптимальные сроки и качественно выполнить данные работы.

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# Уборочная кампания # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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